Montbéliard : 10 nouvelles places à la Maison d’enfants à caractère social

« Ensemble, faisons de ce lieu un foyer d’éveil, de renaissance et de nouveau départ pour nos enfants. » Lors de l’inauguration de dix nouvelles places à la Maison d’enfants à caractère social (Mecs) de Montbéliard, ce lundi 15 juillet, Jean Chavey, l’ancien président de l’Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du nord Franche-Comté (ASEA NFC), a exprimé les intentions de l’association. Cette bâtisse abritait autrefois des religieuses du diocèse de Belfort-Montbéliard.

Après l’avoir acquise, l’ASEA NFC a dû faire des travaux d’aménagement pour accueillir dix enfants, âgés de 6 à 11 ans. L’association a pu compter sur une subvention de 400 000 euros du conseil départemental du Doubs. En moins de six mois, l’ASEA NFC a trouvé le bâtiment pour réaliser ce projet, accompli les travaux et construit un projet éducatif complet. « Des gros travaux ont été faits à l’intérieur et à l’extérieur. Il fallait un lieu à la hauteur des besoins des enfants », raconte Nathalie Pernin, la directrice de la Mecs. Dans cette maison, il y a des chambres individuelles et des chambres doubles. « Elles devraient surtout servir pour les fratries, précise-t-elle, avant de continuer : Nous allons bien évidemment travailler avec les parents pour que ces enfants se construisent au mieux. »