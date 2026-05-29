Lycée Germain Tillion : la rectrice attendue mardi dans l’établissement

Cela fait déjà plusieurs jours que les enseignants et les élèves du lycée Germaine Tillon de Montbéliard sont en grève. Au cœur des débats, la vétusté de l’établissement et un manque d’écoute. La première journée de grève remonte à une semaine (lire notre article). Le rectorat a annoncé la venue de la rectrice, Nathalie Albert-Moretti, au lycée mardi 2 juin dans l’après-midi. « Madame la rectrice viendra rencontrer une délégation de quatre collègues », précise Manon Cartier, enseignante du lycée. Une annonce qu’attendaient les enseignants, toujours présents au piquet de grève ce vendredi.

En début d’après-midi, les enseignants de l’établissement se sont réunis pour préciser leurs revendications. « Nous demandons une organisation plus adaptée, une meilleure communication, des relations plus humaines et une gestion des élèves plus intelligente », liste dans les grandes lignes Manon Cartier.