Lycée Germain Tillion : la rectrice attendue mardi dans l’établissement

Cela fait déjà plusieurs jours que les enseignants et les élèves du lycée Germaine Tillon de Montbéliard sont en grève. Au cœur des débats, la vétusté de l’établissement et un manque d’écoute. La première journée de grève remonte à une semaine (lire notre article). Le rectorat a annoncé la venue de la rectrice, Nathalie Albert-Moretti, au lycée mardi 2 juin dans l’après-midi. « Madame la rectrice viendra rencontrer une délégation de quatre collègues », précise Manon Cartier, enseignante du lycée. Une annonce qu’attendaient les enseignants, toujours présents au piquet de grève ce vendredi.
En début d’après-midi, les enseignants de l’établissement se sont réunis pour préciser leurs revendications. « Nous demandons une organisation plus adaptée, une meilleure communication, des relations plus humaines et une gestion des élèves plus intelligente », liste dans les grandes lignes Manon Cartier.
Un travail avec les différentes parties
« Nous travaillons sur des mesures d’accompagnement de l’établissement. Plusieurs rencontres avec les différentes parties prenantes de la communauté éducative, que ce soit les élèves, les parents, le personnel sont organisées », fait savoir le rectorat de Besançon. Certaines mesures ont déjà été prises comme la réouverture du hall, l’assouplissement du carnet de correspondance et des heures de colle ont été assouplies. « Nous essayons de trouver un compromis, un consensus, pour revenir à une situation apaisée. »
Interrogée ce matin, Manon Cartier décrivait la situation. « C’est relativement calme. C’est la même ambiance qu’hier. » Des agents de la police et des CRS étaient toujours présents aux abords de l’établissement. Pour rappel, mardi, un professeur avait été blessé en marge de la manifestation (lire notre article). Cinq personnes sont poursuivies dans le cadre des échauffourées des manifestations.