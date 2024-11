Luxeuil : un homme de 22 ans tué au couteau, une suspecte interpellée

La mineure ainsi que trois jeunes hommes, majeurs et présents lors des faits, ont été placés en garde à vue, a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt, confirmant une information du quotidien L’Est Républicain. La jeune femme de 17 ans, non scolarisée et sans emploi, a été désignée par les témoins comme étant l’autrice du coup, a-t-il précisé. Une altercation entre deux personnes a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à l’issue d’une soirée dans un appartement de Luxeuil-les-Bains, à laquelle participaient quatre hommes et une femme, qui consommaient de la drogue et de l’alcool.