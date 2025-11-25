PUB

L’université conçoit et distribue des sifflets contre les violences faites aux femmes

Des sifflets conçus par le Fab Lab de Besançon, l’IUT nord Franche-Comté et l’UFR STGI sont distribués pour marquer le journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

« L’Université Marie et Louis Pasteur s’associe à Pays Montbéliard Agglomération à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à travers la distribution de sifflets anti-agression sur ses campus, annonce l’université dans un communiqué. Discrets, légers et faciles à utiliser, ces sifflets permettent d’attirer l’attention et de signaler une situation de danger. Ils répondent aussi à un constat souvent exprimé par les victimes : l’impossibilité, dans certaines situations, de crier ou d’appeler à l’aide. Ces sifflets ont été conçus dans une démarche durable et locale. Leur fabrication a été assurée en grande partie par les équipes du Fab Lab de Besançon, de l’IUT NFC et de l’UFR STGI de Montbéliard, avec le soutien de Pays de Montbéliard Agglomération. Réalisés en plastique PLA biosourcé à base de maïs, biodégradable et à faible impact environnemental, ils témoignent d’une volonté de conjuguer protection, innovation et responsabilité écologique. Au-delà de leur fonction, ces sifflets incarnent un message fort : briser le silence, c’est déjà agir. »

Le visuel de l'université pour promouvoir l'opération de distribution des sifflets | doc. Université Marie-et-Louis-Pasteur.
Nos derniers articles

Jordan Bardella, lors de la conférence des présidents, au Parlement européen, le 22 octobre 2025.

Vesoul : Jordan Bardella enfariné lors de la Sainte-Catherine

Un mineur a été placé en garde à vue "pour violences sur personne chargée d'une mission de service public", a indiqué le parquet de Vesoul après que le député européen Jordan Bardella a été enfariné à la foire Sainte-Catherine.
Une des deux salles d'opérations ophtalmologiques du service Fast Track de l'Hôpital privée de la Miotte.

Fin des travaux pour l’Hôpital privé de la Miotte de Belfort

Après deux ans et demi de travaux et 15 millions d’euros investis, l'hôpital privé de la Miotte de Belfort inaugure ses nouveaux locaux ce lundi 24 novembre. Entre de nouveaux services et le recrutement de praticiens, l'hôpital privé a repensé son offre de soins.
L'annonce de l'annulation du scrutin avait été faite fin juillet.

Pas de municipale partielle à Reppe

La préfecture n’ayant pas enregistré de candidature pour une élection partielle, le maire et ses adjoints administrent la commune en attendant les élections générales de mars.

