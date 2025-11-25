L’université conçoit et distribue des sifflets contre les violences faites aux femmes

« L’Université Marie et Louis Pasteur s’associe à Pays Montbéliard Agglomération à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à travers la distribution de sifflets anti-agression sur ses campus, annonce l’université dans un communiqué. Discrets, légers et faciles à utiliser, ces sifflets permettent d’attirer l’attention et de signaler une situation de danger. Ils répondent aussi à un constat souvent exprimé par les victimes : l’impossibilité, dans certaines situations, de crier ou d’appeler à l’aide. Ces sifflets ont été conçus dans une démarche durable et locale. Leur fabrication a été assurée en grande partie par les équipes du Fab Lab de Besançon, de l’IUT NFC et de l’UFR STGI de Montbéliard, avec le soutien de Pays de Montbéliard Agglomération. Réalisés en plastique PLA biosourcé à base de maïs, biodégradable et à faible impact environnemental, ils témoignent d’une volonté de conjuguer protection, innovation et responsabilité écologique. Au-delà de leur fonction, ces sifflets incarnent un message fort : briser le silence, c’est déjà agir. »