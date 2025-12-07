L’IUT nord Franche-Comté célèbre les 120 ans de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat

Le mardi 9 décembre 2025, la « loi sur la laïcité », ou plus précisément, la loi portant sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, fêtera ses 120 ans : elle a été adoptée le 9 décembre 1905. Depuis, la laïcité a été inscrite dans la Constitution française de 1959, qui, dans son article 1er, énonce que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »

Pour célébrer la loi de 1905, L’IUT nord Franche-Comté, composante de l’université Marie et Louis Pasteur, organise un double événement, à Montbéliard et à Belfort, en partenariat avec la CCI du territoire de Belfort, l’Esta, l’UTBM, l’association ALIF (association pour la promotion des liens interculturels et fraternels).

A Montbéliard, il s’agira d’une « Conférence 5à7 » (du nom du cycle de conférences mis en place par l’IUT), sur le thème « Laïcité et radicalisation : défi et enjeux pour la cohésion sociale ». Elle se déroulera de 17 h à 19 h au campus des Portes du Jura, dans l’amphi MMI (4 place Lucien-Tharradin). Les inscriptions sont closes, car toutes les places ont été réservées. Elle sera animée par Elyamine Settoul, maître de conférences et responsable du certificat de spécialisation « Prévention des radicalisations » au CNAM Paris ; et par Jilali El Rhaz, président de l’association ALIF (association pour la promotion des liens interculturels et fraternels).

A Belfort, ce sera une table ronde sur le thème « Laïcité en entreprise : comprendre, agir, anticiper ». Elle sera organisée à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Territoire de Belfort, 1 rue du Docteur-Fréry à Belfort (entrée libre). Plusieurs points seront abordés : présentation du cadre juridique de la laïcité en entreprise ; échanges avec des intervenants du DU (diplôme universitaire « Laïcité et république » de l’IUT nord Franche-Comté ; remontée des besoins, préoccupations et questions des chefs d’entreprise. Cette table ronde est en effet plus spécifiquement destinée aux chefs d’entreprise, mais aussi aux étudiants de l’IUT, de l’Esta, de l’UTBM, STCI, ECM.

« Il y a un principe, qui est celui de la liberté, explique Laurent Hofnung, ancien élève du DU laïcité de l’IUT, mais cette liberté a des limites, comme la bonne organisation, les couts, la sécurité, la liberté d’exploitation du chef d’entreprise. Il faut donc fixer un cadre juste et proportionné ».