L’IUT nord Franche-Comté célèbre les 120 ans de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat

De gauche à droite: Laurent Hofnung, ancien "élève" du DU sur la laïcité, David Markezic, directeur de l'IUT, Jilali El Rhaz, président de l'association ALIF, et Guillaume Jehannin, coordinateur du DU laïcité à l'IUT.
De gauche à droite: Laurent Hofnung, ancien "élève" du DU sur la laïcité, David Markezic, directeur de l'IUT, Jilali El Rhaz, président de l'association ALIF, et Guillaume Jehannin, coordinateur du DU laïcité à l'IUT.

Pour marquer l’anniversaire de la loi de 1905 communément appelée « loi sur la laïcité », l’IUT de Belfort – Montbéliard organise un double événement sur le thème de la laïcité: une table ronde à Belfort et une conférence à Montbéliard.

Le mardi 9 décembre 2025, la « loi sur la laïcité », ou plus précisément, la loi portant sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, fêtera ses 120 ans : elle a été adoptée le 9 décembre 1905. Depuis, la laïcité a été inscrite dans la Constitution française de 1959, qui, dans son article 1er, énonce que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »

Pour célébrer la loi de 1905, L’IUT nord Franche-Comté, composante de l’université Marie et Louis Pasteur, organise un double événement, à Montbéliard et à Belfort, en partenariat avec la CCI du territoire de Belfort, l’Esta, l’UTBM, l’association ALIF (association pour la promotion des liens interculturels et fraternels).

A Montbéliard, il s’agira d’une « Conférence 5à7 » (du nom du cycle de conférences mis en place par l’IUT), sur le thème « Laïcité et radicalisation : défi et enjeux pour la cohésion sociale ». Elle se déroulera de 17 h à 19 h au campus des Portes du Jura, dans l’amphi MMI (4 place Lucien-Tharradin). Les inscriptions sont closes, car toutes les places ont été réservées. Elle sera animée par Elyamine Settoul, maître de conférences et responsable du certificat de spécialisation « Prévention des radicalisations » au CNAM Paris ; et par Jilali El Rhaz, président de l’association ALIF (association pour la promotion des liens interculturels et fraternels).

A Belfort, ce sera une table ronde sur le thème « Laïcité en entreprise : comprendre, agir, anticiper ». Elle sera organisée à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Territoire de Belfort, 1 rue du Docteur-Fréry à Belfort (entrée libre). Plusieurs points seront abordés : présentation du cadre juridique de la laïcité en entreprise ; échanges avec des intervenants du DU (diplôme universitaire « Laïcité et république » de l’IUT nord Franche-Comté ; remontée des besoins, préoccupations et questions des chefs d’entreprise. Cette table ronde est en effet plus spécifiquement destinée aux chefs d’entreprise, mais aussi aux étudiants de l’IUT, de l’Esta, de l’UTBM, STCI, ECM.

« Il y a un principe, qui est celui de la liberté, explique Laurent Hofnung, ancien élève du DU laïcité de l’IUT, mais cette liberté a des limites, comme la bonne organisation, les couts, la sécurité, la liberté d’exploitation du chef d’entreprise. Il faut donc fixer un cadre juste et proportionné ».

Un diplôme sur la laïcité

Quant à l’IUT, en tant que composante de l’université, c’est un établissement piblic qui s’engage dans les valeurs de la République, décrit David Markezic, sont directeur. Une de ses missions est donc de contrubuer à former de futurs citoyens : « Nous sommes le dernier moment de la chaîne éducative pour apprendre le savoir vivre ensemble, le « faire société » », explique-t-il au sujet de la démarche qui a conduit à l’organisation de cette journée commémorative.

De plus l’IUT organise depuis 2020 du DU (diplôme universitaire) « Laïcité, religion, citoyenneté », dont le but est de « permettre à des acteurs d’un territoire de se former de manière cohérente à la connaissance de la laïcité (au niveau historique, juridique, philosophique, anthropologique) ainsi qu’à ses multiples déclinaisons concrètes et professionnelles ». Il est coordonné par Guillaume Jehannin, enseignant en sociologie au sein de l’IUT.

