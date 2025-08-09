Lion de Belfort : les Socios formeront un peloton aux couleurs du FCSM

L’association Sociochaux (lire nos articles) lance la première sortie de son tout nouveau « Running Club ». Pour débuter, les Socios se donnent rendez-vous aux Courses du Lion, le dimanche 28 septembre 2025.

« Nous sommes fiers de lancer la toute première aventure du projet : participer tous ensemble aux Courses du Lion », annonce l’association sur son site. L’événement se veut convivial, sportif et surtout visuel. L’objectif : former une « petite vague jaune et bleue » sur le parcours, en courant tous avec le maillot des Socios.

Pour participer, il faut s’inscrire via la billetterie à retrouver ici. L’association s’occupe d’une inscription groupée et elle subventionne une partie des frais d’inscription. Trois courses sont possibles : le semi-marathon, le 10 km ou la « Féline », de 5 km.

Cette présence collective servira aussi à promouvoir l’action des Sociochaux, à l’approche de la prochaine campagne d’adhésion, prévue pour mi-septembre.