Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

Lion de Belfort : les Socios formeront un peloton aux couleurs du FCSM

Le maillot collector Sociochaux, porté le 9 mars 2024 pour "le match des Socios". | ©Sam Coulon – Sociochaux
Le maillot collector Sociochaux, porté le 9 mars 2024 pour "le match des Socios". | ©Sam Coulon – Sociochaux
Nouveauté

L’association Sociochaux invite ses membres à participer collectivement aux courses du Lion, le 28 septembre, à Belfort. Objectif : courir ensemble, porter le maillot, et faire rayonner les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard hors des tribunes.

L’association Sociochaux (lire nos articles) lance la première sortie de son tout nouveau « Running Club ». Pour débuter, les Socios se donnent rendez-vous aux Courses du Lion, le dimanche 28 septembre 2025.

« Nous sommes fiers de lancer la toute première aventure du projet : participer tous ensemble aux Courses du Lion », annonce l’association sur son site. L’événement se veut convivial, sportif et surtout visuel. L’objectif : former une « petite vague jaune et bleue » sur le parcours, en courant tous avec le maillot des Socios.

Pour participer, il faut s’inscrire via la billetterie à retrouver ici. L’association s’occupe d’une inscription groupée et elle subventionne une partie des frais d’inscription. Trois courses sont possibles : le semi-marathon, le 10 km ou la « Féline », de 5 km. 

Cette présence collective servira aussi à promouvoir l’action des Sociochaux, à l’approche de la prochaine campagne d’adhésion, prévue pour mi-septembre.

Le port du maillot est fortement recommandé pour être reconnu dans la foule. Ceux qui n’en possèdent pas peuvent contacter l’association à cette adresse : contact@sociochaux.fr.

Nos derniers articles

Lionel Gaudron, au volant d'un quadrix. | ©Le Trois - T.Q.

Handi’évasion, une bouffée de liberté pour tous

La Maison pour tous de Bavans porte l’initiative Handi’évasion. Elle organise des sorties en forêt pour des personnes en situation de handicap grâce à des fauteuils tout-terrain électriques.
Le moustique-tigre sous surveillance en Bourgogne-Franche-Comté

Un premier cas de chikungunya confirmé en Bourgogne-Franche-Comté

Un premier cas autochtone de chikungunya a été confirmé à Dijon, le premier en Bourgogne-Franche-Comté. Un second cas est suspecté. Les autorités sanitaires ont déclenché des mesures d’urgence pour éviter la propagation de ce virus transmis par le moustique-tigre.
,
Match de préparation entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Red Star, le 1er août 2025.

Revivez la victoire du FC Sochaux au Puy-en-Velay

C'est parti pour la saison 2025-2026 du championnat de National. Le FC Sochaux-Montbéliard s'est déplacé au Puy-en-Velay, pour cette 1re journée, ce vendredi 8 août. Un match réussi, 1-0, notamment grâce à un penalty.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don