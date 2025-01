L’hôpital Nord Franche-Comté confronté à une crise épidémique et structurelle

Pour faire face à cette situation, la direction du HNFC a réouvert des lits de chirurgie début janvier afin d’accueillir des patients de médecine. Cette semaine, des lits de soins continus ont également été réouverts, mais la pénurie de personnel complique la utilisation. Parmi les mesures envisagées figurent la déprogrammation d’opérations non urgentes, la réduction des durées d’hospitalisation et la collaboration accrue avec les structures d’aval, comme les EHPAD ou l’hospitalisation à domicile (HAD). « Il y a en fait beaucoup de projets en cours pour améliorer la situation, mais il y a une inertie car la santé est une grosse machine. Et pendant ce temps, les soignants pâtissent et n’ont plus jamais de répit », détaille encore Mélanie Meier. Plusieurs acteurs souhaitent monter des projets pour soulager l’hôpital, comme la fondation des Bons enfants ou la fondation Arc-en-ciel par exemple, relève-t-elle. « Mais il faut des moyens financiers », souffle la syndicaliste.

Dans son communiqué, la CGT détaille que les solutions mises en place par l’hôpital relèvent davantage de « bouts de sparadrap » appliqués sur les conséquences immédiates plutôt que sur les causes profondes. Elle souligne que la crise du COVID-19 aurait dû marquer un tournant « en formant et en embauchant massivement du personnel pour offrir des conditions de travail humaines et sereines, et en ouvrant de manière pérenne les lits d’hospitalisation qui manquent pour répondre aux besoins. »

La situation actuelle est pour le syndicat emblématique d’une « vie sans fin d’austérité », où la logique de gestion financiarisée de l’Etat prime sur les besoins des patients et des soignants. « D’année en année, c’est pire. Nous, nous ne voulons plus voir ça », martèle la CGT, appelant à des réformes profondes pour garantir une offre de soins publique à la hauteur des attentes des citoyens. Un propos rejoint par Mélanie Meier, de la CFDT : « On paye une politique de restriction budgétaire. Et maintenant, pour faire bouger la machine dans l’autre sens, il faudra du temps », conclut-elle.