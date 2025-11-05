L’hôpital nord Franche-Comté alerte contre des ventes frauduleuses

L’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) appelle à la vigilance contre toute vente ou démarchage à domicile qui serait fait en son nom. Une aide à domicile à Héricourt a en effet alerté l’hôpital car un de ses patients a été sollicité pour acheter un calendrier vendu par une personne qui se faisait passer pour une infirmière de l’HNFC. Ce qui n’était évidemment pas le cas : l’Hôpital Nord Franche-Comté ne vend aucun calendrier, ni brioches, ni aucun autre service. Ce type d’incident n’est pas une première : une fraude à la vente de brioche dans les mêmes conditions avait été signalée à l’hôpital en juillet dernier.