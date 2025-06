« Les miracles ne suffisent plus » : à Valdoie, la Maison de Jeanne vacille

Aujourd’hui, elle y travaille. « On m’a aidée, et maintenant j’aide. Je me sens utile. Je crée du lien avec les jeunes mamans.» C’est elle qui a inauguré le « bagage d’amour ». Un colis rempli de produits de première nécessité, remis aux futures mères. « C’est un projet que j’adore. Ici, on change quelque chose pour les autres. »

Même engagement chez Éloïse, assistante d’accueil petite enfance, arrivée il y a deux ans : « Je suis heureuse de travailler ici. On est dans une ambiance familiale. Et je vois qu’on aide beaucoup de personnes. À la crèche, avec nos horaires atypiques, on arrange beaucoup de parents. »