Les Finances publiques, de belles carrières à construire

Une fois recruté, le nouvel agent est formé. « Forcément, on ne connait pas le métier », convient Valérie Usson. On recrute donc des « personnalités » et des « potentiels », pour reprendre les mots de la directrice départementale. Il faut de « l’envie, du dynamisme, un respect du cadre hiérarchique, le sens de la discrétion », énumère la directrice. Elle évoque aussi la rigueur et la probité, des valeurs attachées à cette administration qui se doit d’être irréprochable, le consentement à l’impôt étant l’un des socles d’un régime démocratique. Intégrer les Finances publiques, c’est aussi donner du « sens » à son action, relève la directrice. « Au service des publics », insiste-t-elle.