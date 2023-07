Les douanes mènent une opération d’envergure le long « la frontière verte »

Sur près de 250 km, les douanes françaises et l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) suisse ont mené une opération d’envergure, le long de la frontière franco-suisse, dans les secteurs frontaliers du Territoire de Belfort, du Doubs et du Jura, côté français, et dans les cantons du Jura, de Neufchâtel et de Vaud, côté suisse. Cette mission était menée le long de « la frontière verte », cette partie limitrophe qui n’a pas de grandes infrastructures douanières, à l’instar de Genève ou Bâle. C’est aussi un moyen de montrer que des contrôles sont aussi fait « sur les petites routes », indique la direction régionale des douanes de Besançon, jointe par téléphone.