Les deux défis de l’EFS : collecter du plasma et renouveler les bénévoles

A la Maison du don de Belfort, 122 dons de plasma sont attendus chaque semaine. | ©Le Trois - E.C.
La maison du don de Belfort a besoin de 122 dons de plasma par semaine. | ©Le Trois - Archives
Entretien

Jeudi 28 août, Frédéric Pacoud, président de l’Établissement français du sang (EFS), était en visite à Belfort. Il est venu rappeler les grands défis de l’institution pour les années à venir : développer la collecte de plasma et attirer de nouveaux bénévoles, en particulier parmi les jeunes.

Collecter toujours plus de plasma

Le plasma est aujourd’hui au cœur des besoins de l’Etablissement français du sang (EFS). Il permet d’extraire certaines molécules, comme les immunoglobulines, essentielles pour traiter des maladies auto-immunes ou des déficits immunitaires. Il sert aussi à produire des facteurs de coagulation, utilisés par exemple pour les patients hémophiles.  « C’est un énorme enjeu », insiste Frédéric Pacoud, président de l’EFS. « Aujourd’hui, nous sommes dépendants des États-Unis et il y a une volonté de l’État de développer la collecte. » L’objectif est de passer de 35 à 50 % d’autosuffisance, explique le président. 

Pour cela, la France doit atteindre 1,4 million de litres collectés par an d’ici 2028, contre 870 000 litres en 2024. L’objectif pour 2025 est déjà fixé à 915 000 litres. Les hôpitaux utilisent le plasma pour certaines perfusions, soins intensifs et traitements d’urgence. 

Rien ne peut encore remplacer le plasma humain par des solutions synthétiques. « Sur les molécules de synthèse, nous n’en sommes qu’au balbutiement. Ça reste un objet de recherche. Alors il faut donner, car c’est pour le moment irremplaçable », rappelle Frédéric Pacoud.  

À Belfort, il a rencontré les équipes et échangé avec des donneurs. « J’ai pu remarquer la grande fidélité de certains d’entre eux. L’un d’eux était à son 200e don ! Les donneurs sont vraiment assidus », félicite-t-il. Jeudi, 44 dons de plasma étaient programmés, et le site de Belfort attend environ 122 dons chaque semaine.

Frédéric Pacoud, président de l'EFS. | ©Le Trois - E.C.
Frédéric Pacoud, président de l'EFS. | ©Le Trois - E.C.

Comment se passe la collecte de plasma ?

La collecte de plasma utilise une technique appelée aphérèse qui permet de prélever uniquement le plasma tandis que les autres composants du sang comme les globules rouges, blancs et les plaquettes sont restitués immédiatement au donneur

Le donneur est installé sur un appareil spécialisé et son sang circule dans un circuit fermé vers la machine qui sépare le plasma du reste des éléments sanguins avant de renvoyer les cellules sanguines dans le corps

La procédure dure environ 45 à 60 minutes et peut être répétée tous les 2 à 4 semaines selon les recommandations de l’EFS. 

Renouveler le bénévolat : le programme Mob’don

L’autre défi majeur est le renouvellement des bénévoles, indispensables pour sensibiliser et mobiliser les donneurs. « Le bénévolat traditionnel fait face à des fragilités », constate Fanny Delettre, directrice de l’EFS. « Les bénévoles prennent de l’âge et il faut qu’ils puissent passer le relais. On a besoin de trouver des bénévoles de la nouvelle génération », complète le président. 

Un défi sur lequel travaillent déjà les sites de l’EFS en Bourgogne-Franche-Comté. C’est de là, en 2019, qu’a été lancé le programme Mob’don. Un programme de bénévolat qui cible les jeunes de 17 à 28 ans et qui leur propose un engagement « flexible adapté aux études et aux emplois », explique Marion Leblond, directeur de la communication.

Les jeunes suivent une formation d’environ une heure pour comprendre le fonctionnement de l’EFS, le don de sang et de plasma, et les techniques de mobilisation citoyenne. Puis, les Mob’dons peuvent s’engager dans des actions de rue, animation de stands, campagnes numériques, et plus encore. L’expérience est valorisée par un « certificat mobilisateur du don de sang » qui permet de faire valoir des compétences liées au bénévolat dans le CV. 

Depuis 2019, 328 jeunes ont été formés, dont 62 restent actifs en 2024. En 2025, plus de 70 jeunes ont participé à des missions ponctuelles, cumulant plus de 50 heures de bénévolat sur 20 missions réparties dans cinq villes de la région.

À Belfort, « plus de 40 jeunes ont été formés et ont rejoint le programme depuis sa création. 10 ont été actifs en 2025 et 38 missions ont été réalisées avec un total de 81 heures de terrain », précise l’EFS. Une belle promesse, pour continuer de faire vivre le bénévolat. 

Nos derniers articles

Imagerie médicale | ©Service communication hôpital Nord Franche-Comté

À l’IFMS, première rentrée pour les futurs manipulateurs en électroradiologie

Vingt étudiants inaugureront à la rentrée 2025 la nouvelle filière de manipulateurs en électroradiologie médicale, ouverte à l’Institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) de Montbéliard. Une réponse à la pénurie de professionnels dans un secteur en forte tension.
Anticor fait étape à Belfort et Giromagny. | ©Anticor

Anticor fait étape à Belfort pour son tour de France contre la corruption

Dans le cadre de son tour de France citoyen contre la corruption, l’association Anticor fera halte à Belfort à Giromagny les 29 et 30 août. Entre ciné-débat et stand d’information, l’objectif est de sensibiliser les habitants à l’importance de la transparence de la vie publique.
,
124 projecteurs LEDs vont éclairer la pelouse du stade Bonal. | © Pays de Montbéliard Agglomération

Le FCSM retrouve Bonal vendredi face au Stade Briochin

Le FC Sochaux-Montbéliard jouera son prochain match de National ce vendredi 29 août, à 19 h 30, au stade Bonal. Les Lionceaux recevront le Stade Briochin pour la quatrième journée de championnat.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC