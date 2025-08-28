Les deux défis de l’EFS : collecter du plasma et renouveler les bénévoles

L’autre défi majeur est le renouvellement des bénévoles, indispensables pour sensibiliser et mobiliser les donneurs. « Le bénévolat traditionnel fait face à des fragilités », constate Fanny Delettre, directrice de l’EFS. « Les bénévoles prennent de l’âge et il faut qu’ils puissent passer le relais. On a besoin de trouver des bénévoles de la nouvelle génération », complète le président.

Un défi sur lequel travaillent déjà les sites de l’EFS en Bourgogne-Franche-Comté. C’est de là, en 2019, qu’a été lancé le programme Mob’don. Un programme de bénévolat qui cible les jeunes de 17 à 28 ans et qui leur propose un engagement « flexible adapté aux études et aux emplois », explique Marion Leblond, directeur de la communication.

Les jeunes suivent une formation d’environ une heure pour comprendre le fonctionnement de l’EFS, le don de sang et de plasma, et les techniques de mobilisation citoyenne. Puis, les Mob’dons peuvent s’engager dans des actions de rue, animation de stands, campagnes numériques, et plus encore. L’expérience est valorisée par un « certificat mobilisateur du don de sang » qui permet de faire valoir des compétences liées au bénévolat dans le CV.

Depuis 2019, 328 jeunes ont été formés, dont 62 restent actifs en 2024. En 2025, plus de 70 jeunes ont participé à des missions ponctuelles, cumulant plus de 50 heures de bénévolat sur 20 missions réparties dans cinq villes de la région.

À Belfort, « plus de 40 jeunes ont été formés et ont rejoint le programme depuis sa création. 10 ont été actifs en 2025 et 38 missions ont été réalisées avec un total de 81 heures de terrain », précise l’EFS. Une belle promesse, pour continuer de faire vivre le bénévolat.