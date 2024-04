Les défis de la psychiatrie dans le nord Franche-Comté

L’AHBFC dispose d’un dispositif de soins complet pour les patients âgés (soins en ambulatoire et en hospitalisation complète, Ehpad). Avec des soins qui sont fléchés sur les pathologies mentales qui évoluent avec l’avancée en âge et celles qui apparaissent tardivement, hors maladies neurodégénératives. Mais entre le manque la paupérisation des ressources médicales et des soignants et une part des habitants de plus de 60 ans qui ne cesse de s’accroître, l’enjeu est de taille. Pour y faire face, le centre explique compter d’autant plus sur les soins en ambulatoire, et sur des liens renforcés avec les Ehpad pour éviter « des hospitalisations inadéquates en psychiatrie ».