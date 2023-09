Le TEDxBelfort continue de se réinventer

TED. Un nom. Une marque. Un esprit. Les conférences TED sont une série de conférences, d’une dizaine de minutes. Le rythme est dynamique. La volonté ? Susciter l’envie de s’engager. L’idée est née à New York dans les années 1980. Depuis, des licences ont été concédées pour décliner le concept, ce sont les TEDx.

À Belfort, la licence est portée par Christian Arbez, directeur général de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Territoire de Belfort ; et c’est le seul TED de Bourgogne-Franche-Comté. Et c’est le seul entre Strasbourg et Lyon, dans l’Est de la France. L’Hexagone accueille une vingtaine de TEDx chaque année. Le premier TEDxBelfort a été organisé en 2014. « Beaucoup de territoires nous l’envie », sourit Christian Arbez, convaincu que cet évènement est « un outil d’attractivité ».

Pour cette 9e édition, la thématique retenue par l’organisation est : « Défis aujourd’hui, opportunités demain. » La dizaine de conférenciers attendue (lire par ailleurs) déclinera cette thématique avec sa propre expérience.