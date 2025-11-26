Le système FR-Alert testé le 3 décembre dans le Territoire de Belfort

L’entreprise de négoce et de distribution de produits chimiques, Beauseigneur, à Froidefontaine, fait l’objet d’un exercice de sécurité civile, le 3 décembre. L’entreprise est classée Seveso ; c’est un site industriel qui peut présenter des risques majeurs, en cas d’accident. « Cet exercice s’inscrit dans le cadre des obligations réglementaires imposées aux établissements classés Seveso seuil haut. En effet, en raison de la nature de ses activités, l’entreprise Beauseigneur à Froidefontaine est soumise à une surveillance renforcée des services de l’État, incluant la réalisation régulière d’exercices de sécurité », explique la préfecture du Territoire de Belfort.
Des paramètres à vérifier dans son téléphone
Le dispositif d’alerte aux population FR-Alert sera ainsi testé. « Les personnes se trouvant à proximité de l’entreprise recevront une notification d’alerte directement sur leur téléphone mobile, accompagné d’un signal sonore strident. Ce message indiquera clairement la mention « EXERCICE », afin d’éviter toute confusion avec une situation réelle d’urgence. » L’exerice est 100 % virutel. Aucune manœuvre sur le terrain n’est prévue. « Aucune perturbation de la circulation ou consigne particulière pour les riverains n’est à prévoir », ajoute la préfecture.
Pour recevoir le message d’alerte, il est nécessaire de s’assurer que les alertes d’urgence sans fil sont activées sur votre téléphone:
- Dans les Paramètres/Réglages de votre appareil;
- Dans la rubrique Notifications / Paramètres avancés;
- Activez les notifications pour les alertes d’urgence / alertes gouvernementales / FR Alert (formulation variable selon les modèles de téléphone).