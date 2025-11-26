Le système FR-Alert testé le 3 décembre dans le Territoire de Belfort

Le dispositif d’alerte aux population FR-Alert sera ainsi testé. « Les personnes se trouvant à proximité de l’entreprise recevront une notification d’alerte directement sur leur téléphone mobile, accompagné d’un signal sonore strident. Ce message indiquera clairement la mention « EXERCICE », afin d’éviter toute confusion avec une situation réelle d’urgence. » L’exerice est 100 % virutel. Aucune manœuvre sur le terrain n’est prévue. « Aucune perturbation de la circulation ou consigne particulière pour les riverains n’est à prévoir », ajoute la préfecture.

Pour recevoir le message d’alerte, il est nécessaire de s’assurer que les alertes d’urgence sans fil sont activées sur votre téléphone: