Le système FR-Alert testé le 3 décembre dans le Territoire de Belfort

Dispositif d'alerte aux populations via téléphone, FR-Alert.
Dispositif d'alerte aux populations via téléphone, FR-Alert. | ©Adobe stock
Un exercice de sécurité civile est organisé le 3 décembre, à 12 h, dans le Territoire de Belfort. L’alerte concerne l’entreprise Beauseigneur, à Froidefontaine, classée Seveso. L’exercice n’impliquera aucune mise en scène « réelle ».

L’entreprise de négoce et de distribution de produits chimiques, Beauseigneur, à Froidefontaine, fait l’objet d’un exercice de sécurité civile, le 3 décembre. L’entreprise est classée Seveso ; c’est un site industriel qui peut présenter des risques majeurs, en cas d’accident. « Cet exercice s’inscrit dans le cadre des obligations réglementaires imposées aux établissements classés Seveso seuil haut. En effet, en raison de la nature de ses activités, l’entreprise Beauseigneur à Froidefontaine est soumise à une surveillance renforcée des services de l’État, incluant la réalisation régulière d’exercices de sécurité », explique la préfecture du Territoire de Belfort.

Des paramètres à vérifier dans son téléphone

Le dispositif d’alerte aux population FR-Alert sera ainsi testé. « Les personnes se trouvant à proximité de l’entreprise recevront une notification d’alerte directement sur leur téléphone mobile, accompagné d’un signal sonore strident. Ce message indiquera clairement la mention « EXERCICE », afin d’éviter toute confusion avec une situation réelle d’urgence. » L’exerice est 100 % virutel. Aucune manœuvre sur le terrain n’est prévue. « Aucune perturbation de la circulation ou consigne particulière pour les riverains n’est à prévoir », ajoute la préfecture.

Pour recevoir le message d’alerte, il est nécessaire de s’assurer que les alertes d’urgence sans fil sont activées sur votre téléphone:

  • Dans les Paramètres/Réglages de votre appareil;
  • Dans la rubrique Notifications / Paramètres avancés;
  • Activez les notifications pour les alertes d’urgence / alertes gouvernementales / FR Alert (formulation variable selon les modèles de téléphone).

Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA.

Stellantis s’engage à assurer « un avenir industriel » au site de Poissy

Stellantis s'est engagé mercredi à assurer "un avenir industriel" au site de Poissy, seul site de production automobile en Ile-de-France, et écarte l'éventualité d'un plan social après l'arrêt de production des modèles qui y sont actuellement fabriqués.
La grève s'enlise à Arabelle Solutions, à Belfort. Le piquet de grève est maintenu ce jeudi 23 octobre, après dix jours de lutte.

Arabelle Solutions : la CGT dénonce une répression patronale après la grève

Un élu de la CGT et un salarié syndiqué à la CGT sont convoqués par la direction d’Arabelle Solutions pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, le 2 décembre. Ces mesures font suite au mouvement de grève qui a agité l’entreprise, au début de l’automne. Le dialogue social est dans le dur.

L’université conçoit et distribue des sifflets contre les violences faites aux femmes

Des sifflets conçus par le Fab Lab de Besançon, l’IUT nord Franche-Comté et l’UFR STGI sont distribués pour marquer le journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

