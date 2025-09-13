PUB

Le radar de Lachapelle-sous-Rougemont désactivé

Un radar autonome et mobile a été installé sur la RN 83 entre Denney et Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort.
Un radar autonome et mobile a été installé sur la RN 83 entre Denney et Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort. | ©Préfecture du Territoire de Belfort.
En bref

Le radar mobile de Lachapelle-sous-Rougemont a été désactivé indique la préfecture du Territoire de Belfort, à la suite de dysfonctionnements.

« Depuis le 11 septembre 2025, le radar mobile de chantier placé sur la commune de Lachapelle-sous-Rougemont est en dysfonctionnement », indique la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué de presse, ce vendredi soir.Le radar flashait les véhicules roulant à plus de 50 km/h dans une zone limitée à 90 km:h. 

Le radar a été désactivé, rassure-t-elle. « Le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) a été informé », a-t-elle ajouté. D’ajouter encore : « Les usagers flashés à tort ne recevront donc pas d’avis de contravention. »

Si toutefois vous recevez une contravention, « une simple contestation auprès de l’officier du ministère public permettra de la classer sans suite ».

