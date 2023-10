Le maillot collector du nom des milliers de Sociochaux en vente pour 7 jours

Le maillot qui sera porté par le FC Sochaux-Montbéliard en match est disponible à la commande à partir de ce 3 octobre et jusqu’au 10 octobre. Il pourrait faire l’objet d’une inscription au Guiness Book des records, « comme étant celui porté en match officiel possédant le plus grand nombre de noms en son sein ». La période de commande, relativement courte, doit permettre à l’équipementier Eldera de tenir les délais de livraison pour Noël, comme il l’était promis dans le cahier des charges.

Les Socios auront des avantages : 66 euros contre 80 pour les non-Socio. Le flocage de leur numéro, d’une valeur de 12 euros, leur sera offert. « Enfin, pour permettre au plus grand nombre d’acheter ce maillot historique, un paiement en trois fois sans frais sera possible sur la boutique qui a été spécialement créé à cet effet et que vous pouvez retrouver à cette adresse », est-il précisé.