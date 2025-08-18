Le Camion à vélo répare au plus près de chez vous

« À chaque fois que vous aviez le bruit, il faisait chaud ? » questionne Clément Genestier, sur un parking de l’avenue du Maréchal-Juin, à Belfort, juste à côté de l’IUT Nord Franche-Comté. Il examine le vélo de course de la marque française Origine de Christophe Besson, cycliste aux 8 000 kilomètres au compteur chaque année. Un bruit pollue ses sorties depuis quelques temps, sans réussir à en identifier la cause. Lorsqu’il a su que Clément Genestier stationnait son atelier mobile de réparation de vélo à Belfort le temps d’un après-midi, cet habitant du Nord Territoire a fait le déplacement jusqu’à la cité du Lion.
« La première fois, il est venu à mon domicile, se souvient Christophe Besson. Cela m’a bien aidé, car cela m’a permis de ne pas bloquer une demi- journée de travail pour réparer mon vélo. » Et il a apprécié qu’il fasse le déplacement à Rougemont- le-Château depuis Vesoul ! « Il ne m’a pas laissé tomber. » Depuis, il lui est fidèle.
L’ère électronique
Clément Genestin a créé le Camion à vélo en 2018 dans le cadre d’une reconversion. « Mon objectif, c’est de me rapprocher au plus près possible du client, au domicile ou à son lieu de travail », explique cet adepte du VTT. « Dans l’esprit, c’était de dire que le client n’avait plus à déplacer son vélo, à enlever la roue, à baisser les sièges de son véhicule ou à mettre le porte-vélos », énumère-t-il. Ce n’est pas toujours facile de déplacer ou d’amener son vélo chez le réparateur.
Et cette problématique est encore plus vraie aujourd’hui avec les vélos à assistance électrique (VAE), plus lourds et plus encombrants. Sa solution répond à ce problème. C’est un peu la jurisprudence Carglass, bien connue des automobilistes.
Le Camion à vélo ne fonctionne pas comme un food truck. Il n’a pas de rendez-vous réguliers. Il se déplace à la demande, dans un rayon d’une heure de route autour de Vesoul. Il traite tous les types de vélo : du VTT au BMX, en passant par le vélo de course, l’urbain ou le Gravel. Il est agréé par Shimano et est référencé comme un réparateur agréé de la marque Origine, qui ne vend qu’en ligne. Il est aussi qualifié pour les VAE.
Christophe Besson est parti tester le vélo. Rien à signaler. Au retour, on installe le vélo sur le pied d’atelier, dans le camion, pour une révision complète. Clément Genestier sort une tablette numérique et se branche au vélo. Il reprogramme le système pour passer les vitesses de manière semi-automatique. Le vélo associe directement le bon plateau avec le bon pignon, ce qui évite de mouliner, assurant ainsi un changement plus fluide. « On utilise autant le tournevis que les smartphones », sourit Clément Genestier. L’électronique et l’électrique sont des compétences à part entière à présent.
Présent sur les grands événements
Cette prise en charge directe est particulièrement appréciée par le cycliste. « On ne laisse pas le vélo à l’atelier et on n’attend pas quinze jours qu’on nous rappelle », confie-t-il. Il loue surtout le contact. « Je préfère discuter que de laisser mon vélo chez le réparateur », insiste ce passionné. On partage les expériences. On confie les ressentis. Autant de paramètres à prendre en compte pour bien régler le vélo.
Le Camion à vélo se déplace aussi sur les grands événements sportifs, comme les triathlons ou les randonnées à VTT. Il vend de la pièce détachée. Propose des réparations-minutes. Ou tout simplement des réglages. « C’est le p’tit réglage avant de partir pour que tout se passe bien », dévoile-t-il.
À part les pratiquants intensifs, Clément Genestier se déplace aussi beaucoup dans les familles où il assure les révisions complètes du parc cyclable familial. « Souvent, une personne de la famille roule beaucoup et on fait une révision pour tous les vélos », explique-t-il. Pendant la crise du covid-19, l’aide à la réparation a permis d’inscrire l’entretien de son vélo dans l’esprit des usagers de la bicyclette. « Les pratiquants les plus intensifs savent qu’un vélo, cela s’entretient. Maintenant, les gens se sont aperçus qu’un petit coup d’entretien, c’est pas mal aussi pour pratiquer. » Et Clément Genestier vient jusque chez vous pour le faire !
Le Camion à vélo. Réparation à domicile, sur rendez-vous. Tél. : 06 73 39 74 42 ; mail : contact@lecamionavelo.fr http://lecamionavelo.fr/
