Le Camion à vélo répare au plus près de chez vous

Clément Genestin a créé le Camion à vélo en 2018 dans le cadre d’une reconversion. « Mon objectif, c’est de me rapprocher au plus près possible du client, au domicile ou à son lieu de travail », explique cet adepte du VTT. « Dans l’esprit, c’était de dire que le client n’avait plus à déplacer son vélo, à enlever la roue, à baisser les sièges de son véhicule ou à mettre le porte-vélos », énumère-t-il. Ce n’est pas toujours facile de déplacer ou d’amener son vélo chez le réparateur.

Et cette problématique est encore plus vraie aujourd’hui avec les vélos à assistance électrique (VAE), plus lourds et plus encombrants. Sa solution répond à ce problème. C’est un peu la jurisprudence Carglass, bien connue des automobilistes.

Le Camion à vélo ne fonctionne pas comme un food truck. Il n’a pas de rendez-vous réguliers. Il se déplace à la demande, dans un rayon d’une heure de route autour de Vesoul. Il traite tous les types de vélo : du VTT au BMX, en passant par le vélo de course, l’urbain ou le Gravel. Il est agréé par Shimano et est référencé comme un réparateur agréé de la marque Origine, qui ne vend qu’en ligne. Il est aussi qualifié pour les VAE.

Christophe Besson est parti tester le vélo. Rien à signaler. Au retour, on installe le vélo sur le pied d’atelier, dans le camion, pour une révision complète. Clément Genestier sort une tablette numérique et se branche au vélo. Il reprogramme le système pour passer les vitesses de manière semi-automatique. Le vélo associe directement le bon plateau avec le bon pignon, ce qui évite de mouliner, assurant ainsi un changement plus fluide. « On utilise autant le tournevis que les smartphones », sourit Clément Genestier. L’électronique et l’électrique sont des compétences à part entière à présent.