Mais “avec le temps”, une “autre facette” se fait jour, celle d’un homme qui se décrit “comme nettement supérieur aux autres” et “ne supporte pas la contradiction”. Il pouvait avoir des “fluctuations émotionnelles” d’une “ampleur insondable”, se rappelle la jeune femme, qui avait témoigné en visioconférence lors du premier procès en 2022 à Besançon et qui a cette fois voulu venir en personne : “une affaire personnelle”, dit-elle.

Point-clé de sa déposition : les demandes de traduction de phrases en japonais adressées par Nicolas Zepeda, à elle et à une autre Japonaise, Rina Sakamaki. Elles sont l’un des éléments mis en avant par l’accusation pour soutenir la culpabilité du Chilien : les proches de Narumi ont en effet reçu plusieurs messages après la disparition de Narumi, le 5 décembre 2016 à Besançon, à partir des comptes de l’étudiante, usurpés selon les enquêteurs par M. Zepeda pour brouiller les pistes et retarder le début des recherches.

Dans son souvenir, pas très précis comme elle le reconnaît, ces demandes seraient intervenues en octobre, ce qui laisse planer une possible préméditation, deux mois avant les faits présumés. Les demandes tournaient autour d’un “voyage” et d’une “dispute”, explique la jeune femme. Le 15 décembre, Nicolas Zepeda, qui lui confie être séparé de Narumi, profère des “horreurs” sur son ex et lui demande d’effacer tous les échanges numériques relatifs à ces traductions. Megumi s’exécute, en dépit de cette demande “saugrenue”. “J’ai été utilisée. Moi qui croyais en lui et le considérais comme un ami, je souffre encore aujourd’hui d’avoir été utilisée juste pour son intérêt. C’est dur à avaler”, confie l’étudiante.

Conscient de l’impact potentiel de ce témoignage sur les jurés, l’un des avocats de la défense, Renaud Portejoie, tente de le fragiliser, s’étonnant notamment qu’elle ait traversé “la moitié de la planète” alors qu’elle pouvait déposer à distance.