Latifa Ibn Ziaten : « Derrière la peur, c’est la haine »

L’IUT Nord Franche-Comté comptabilise 1 800 étudiants en cette rentrée 2023 (+17 %), soit 300 étudiants de plus que l’année dernière. Cette hausse s’explique notamment par l’instauration du bachelor universitaire et technologique (BUT), qui se prépare dorénavant en trois ans et non plus en deux. Par contre, le nombre d’inscriptions en première année est « stable », confirme David Markezic, le directeur de l’établissement. Une donnée très intéressante alors que de nombreuses écoles enregistrent déjà une baisse des effectifs liées à un creux démographique. 500 étudiants suivent leur cursus en alternance ; ils sont 1 500 à l’échelle de toute l’université de Franche-Comté. Les dix BUT doivent proposer de l’alternance en 2e et 3e année. Et quatre d’entre eux en proposent même dès la première année. « Il y a un historique dans cet engagement », assure le directeur, pour expliquer la dynamique. Autre volonté, l’expérience internationale. Un double diplôme est en préparation avec un établissement québécois. 55 % des étudiants de l’IUT vivent chez leurs parents, soulignant le recrutement local. Et laisse espérer qu’ils s’installent dans la région et répondent aux emplois. « On prépare et on forme pour qu’ils trouvent de l’emploi ici, pour