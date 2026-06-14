L’association Rose et Jaune a une mission : promouvoir des projets inclusifs

« Je ne ne voyais pas ne rien organiser pour la sortie de ce film ». Le film Ulysse sort en salle le 17 juin. Au premier anniversaire d’Ulysse, les parents de ce dernier découvrent que l’enfant est atteint d’un syndrome génétique. Le film, sélectionné dans la section « Un certain regard » au festival de Cannes 2026, retrace le parcours des parents dans l’inclusion de l’enfant. Une situation qui a parlé directement à Céline Bellitini.

« Je suis maman d’une petite fille qui a une maladie génétique », explique-t-elle. Alors, à la vue de la bande-annonce, elle décide, avec son association Rose et Jaune et l’association Cinémas d’aujourd’hui d’organiser un ciné débat au Kinepolis de Belfort. Le film sera diffusé à partir de 19h le 17 juin. S’en suivra un moment d’échange avec les participants.