La Ville de Delle veut mieux accueillir et intégrer les étrangers

« Il faut que l’on donne un peu de moyens et un peu de méthode pour faire encore mieux », convient le préfet, qui insiste sur l’importance de renforcer le volet linguistique. « On ne peut pas s’intégrer sans maîtriser le français », appuie-t-il. Mais il va plus loin. Il invite à mener l’insertion professionnelle et l’acquisition du français de concert. Et il veut l’expérimenter localement, observant que toutes les phases d’immigration et d’intégration en France se sont faites « par le travail ». Raphaël Sodini insiste sur la nécessité de créer des liens avec la population, « pour éviter de s’enfermer dans sa communauté ». À cet égard, les associations jouent un rôle fondamental. « Ce contrat vise à associer les maires aux politiques d’intégration, explique Raphaël Sodini, qui l’a déjà mis en place, lors d’une précédente affectation, dans les Yvelines. Nous avons besoin de nous appuyer sur eux. Ils ont le lien avec les associations. » Le préfet du Territoire de Belfort maîtrise bien le dossier des questions migratoires ; il a été conseillé immigration du ministre de l’Intérieur pendant plus de 3 ans, pendant la présidence de François Hollande, ainsi que directeur de l’asile à la direction générale des étrangers en France.

« Nous sommes le plus vieux pays d’immigration d’Europe, replace-t-il également. Et nous sommes le seul pays d’Europe avec plus d’enfants d’immigrés que d’immigrés. » À l’échelle européenne, l’immigration en France est « plus modérée », remarque-t-il ; selon l’Insee, la France compte 7,7 % d’étrangers dans sa population, un taux qui est de 8,4 % à l’échelle de l’Europe des 27. Le préfet d’ajouter : « Nous avons l’expérience qu’il faut veiller à bien intégrer dès qu’ils arrivent. » Cette intégration dès l’arrivée en France se fait bien, dès qu’elle est menée « avec les collectivités », insiste encore Raphaël Sodini.

« Arrêtons de penser l’immigration que depuis le prisme des problèmes », a répété Sandrine Janiaud-Larcher. Elle a replacé plusieurs fois « la chance » que l’immigration représente, « la richesse » qu’elle incarne, notamment pour de nombreuses entreprises manifestant un besoin récurrent de recruter, en particulier dans le Sud Territoire, marqué par la concurrence avec la Suisse. « Nous avons cette chance d’avoir cette histoire qui a construit notre territoire », observe encore Sandrine Janiaud-Larcher. Aujourd’hui, elle en écrit une nouvelle page.