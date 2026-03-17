La gendarmerie du Doubs a saisi près de 7,5 millions d’euros d’avoirs criminels en 2025

De 2024 à 2025, la gendarmerie du Doubs a doublé le montant des saisies, preuve d’une « montée en compétence » dans ce domaine, selon la colonelle.

La gendarmerie saisit les avoirs criminels dans le cadre d’enquêtes liées à des faits d’exploitation par le travail, de travail illégal ou de fraude en matière social. Des sommes d’argent ou des biens aussi divers qu’une voiture de luxe ou une simple cafetière, en passant par les biens immobiliers, peuvent ainsi être confisqués.