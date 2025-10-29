La Croatie identifie les restes d’un Français né à Vesoul et tué pendant la guerre en 1991

Buste de Jean-Michel Nicolier (1966-1991), volontaire français engagé dans l'armée croate, mort en 1991 lors du siège de Vukovar, en Croatie.
Buste de Jean-Michel Nicolier (1966-1991), volontaire français engagé dans l'armée croate, mort en 1991 lors du siège de Vukovar, en Croatie. | ©OLART Fabien / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP

Les restes d'un Français qui avait rejoint les forces croates pendant la guerre des années 1990 ont été retrouvés et identifiés 34 ans après sa mort dans la ville de Vukovar, a déclaré mercredi un ministre croate.

Jean-Michel Nicolier, né à Vesoul (Haute-Saône), avait rejoint les forces croates au début de la guerre en juillet 1991, à l’âge de 25 ans. Il avait été grièvement blessé sur le front de Vukovar le 9 novembre 1991 et transporté à l’hôpital de cette ville de l’est de la Croatie. Mais la ville est tombée à l’issue d’un siège de trois mois aux mains des forces serbes et il faisait partie des plus de 200 personnes qui ont été emmenées quelques jours plus tard dans une ferme et assassinées.
Ses restes, ainsi que ceux de deux autres personnes, ont été retrouvés près d’une route à Ovcara fin septembre, a déclaré le ministre des anciens combattants, Tomo Medved, lors d’une conférence de presse à Vukovar. Les restes d’un autre combattant ont été retrouvés dans une décharge voisine. Les quatre victimes ont succombé à une mort violente, a-t-il ajouté.

Une analyse ADN réalisée pour identifier les victimes a établi que l’un des trois corps retrouvés à Ovcara était celui de Jean-Michel Nicolier, a précisé le ministre. « Il n’était pas né en Croatie, mais il y a laissé son cœur et a donné sa vie pour elle », a déclaré Tomo Medved. « Sa mère (…) a enfin appris la vérité ». La mère de Jean-Michel Nicolier, Lyliane Fournier, et d’autres membres de sa famille sont arrivés à Vukovar mercredi.

Il faisait partie des 480 volontaires étrangers

Jean-Michel Nicolier a été décoré à titre posthume en 2011 par le président croate de l’époque, Ivo Josipovic, pour son « courage et (son) héroïsme exceptionnels » lors de la défense de Vukovar. Trois ans plus tard, un pont de Vukovar a été nommé en son honneur. Jean-Michel Nicolier faisait partie des quelque 480 volontaires étrangers de 35 pays qui ont rejoint les forces croates pendant la guerre.

La proclamation d’indépendance de la Croatie vis-à-vis de l’ex-Yougoslavie a déclenché une guerre de 1991-1995 avec les Serbes locaux, soutenus par Belgrade, qui s’y opposaient. Le conflit a fait 20 000 morts. Vukovar a été prise après un siège de trois mois par l’armée yougoslave contrôlée par Belgrade et les rebelles serbes, au cours duquel elle a été pratiquement rasée.

Plus de 1 100 civils ont été tués pendant le siège de Vukovar qui était avant la guerre une ville prospère et un port important sur le Danube avant d’être rasée par l’armée yougoslave et les forces serbes locales. Après la chute de la ville, elle est devenue le symbole des souffrances de la Croatie pendant la guerre. Près de 500 personnes de la région de Vukovar sont encore portées disparues.

