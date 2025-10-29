La Croatie identifie les restes d’un Français né à Vesoul et tué pendant la guerre en 1991

Jean-Michel Nicolier, né à Vesoul (Haute-Saône), avait rejoint les forces croates au début de la guerre en juillet 1991, à l’âge de 25 ans. Il avait été grièvement blessé sur le front de Vukovar le 9 novembre 1991 et transporté à l’hôpital de cette ville de l’est de la Croatie. Mais la ville est tombée à l’issue d’un siège de trois mois aux mains des forces serbes et il faisait partie des plus de 200 personnes qui ont été emmenées quelques jours plus tard dans une ferme et assassinées.