La Croatie identifie les restes d’un Français né à Vesoul et tué pendant la guerre en 1991

(AFP)
Une analyse ADN réalisée pour identifier les victimes a établi que l’un des trois corps retrouvés à Ovcara était celui de Jean-Michel Nicolier, a précisé le ministre. « Il n’était pas né en Croatie, mais il y a laissé son cœur et a donné sa vie pour elle », a déclaré Tomo Medved. « Sa mère (…) a enfin appris la vérité ». La mère de Jean-Michel Nicolier, Lyliane Fournier, et d’autres membres de sa famille sont arrivés à Vukovar mercredi.
Il faisait partie des 480 volontaires étrangers
Jean-Michel Nicolier a été décoré à titre posthume en 2011 par le président croate de l’époque, Ivo Josipovic, pour son « courage et (son) héroïsme exceptionnels » lors de la défense de Vukovar. Trois ans plus tard, un pont de Vukovar a été nommé en son honneur. Jean-Michel Nicolier faisait partie des quelque 480 volontaires étrangers de 35 pays qui ont rejoint les forces croates pendant la guerre.
La proclamation d’indépendance de la Croatie vis-à-vis de l’ex-Yougoslavie a déclenché une guerre de 1991-1995 avec les Serbes locaux, soutenus par Belgrade, qui s’y opposaient. Le conflit a fait 20 000 morts. Vukovar a été prise après un siège de trois mois par l’armée yougoslave contrôlée par Belgrade et les rebelles serbes, au cours duquel elle a été pratiquement rasée.