Orange veut étendre les connexions satellite dans le Territoire de Belfort

Pour ce qui est de la différence avec la fibre, « on peut difficilement comparer les deux technologies », estiment Rémi Pagies et Virginie Bez. « Il y a un temps de latence quand on fait une requête Internet, reconnaît tout de même le technicien expert. Il faut attendre quelques secondes, puis tout arrive d’un coup et c’est fluide à partir de là. Mais quelqu’un ayant la fibre dirait que ça rame. » « Mais c’est quand même une solution très haut débit qui est proposée, plus performante que la 4G ou 5G home », rassure la salariée d’Orange.

Un seul satellite suffit aujourd’hui pour assurer toutes les connexions en France, en Europe et sur une partie de l’Afrique, se targuent Orange et Nordnet.

Les deux entreprises affirment que leur technologie garantit une protection des données de leurs clients, grâce au fait que le satellite Eutelsat KVHTC est un « produit 100% français », de sa fabrication par Thalès Alenia Space à Cannes à sa mise en orbite depuis la Guyane par Ariane 5. « Tout ce qui transite par le satellite reste en France », affirme Virginie Bez.

Aujourd’hui proposée à destination du grand public seulement, cette technologie pourrait à l’avenir être aussi utilisable pour des déplacements nomades. L’entreprise est en train d’expérimenter pour l’adapter et la rendre ensuite disponible à l’achat.