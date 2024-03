Joyeux Bazar : Nicolas Pacquot demande le renvoi d’Hervée De Lafond, maîtresse de cérémonie

Très inquiet de l’image renvoyée au reste de la France suite à cette soirée dont la presse s’est faite largement l’écho, il a également très peur de la suite à donner avec l’Etat. « C’est un acteur clef, qui distribue notamment des subventions à l’Agglomération. On va devoir rendre des comptes », s’énerve-t-il. « Nous allons être plus qu’attendus au tournant, désormais. » Il attend des excuses de la part de la maîtresse de cérémonie, qui a entièrement organisé l’événement. Notamment pour ce qu’il qualifie d’humiliation des élus et des acteurs culturels du pays de Montbéliard.

Pour lui, la rupture est entamée avec la commissaire artistique. « On a peut-être trop fait confiance. » L’entrée en matière est « gâchée ». « On passe pour des cons », ajoute-t-il, espérant « qu’on ne [leur] fera pas payer ». Dans l’air, plusieurs personnes chuchotent qu’Hervée Delafond aurait sabordé volontairement la cérémonie, raconte-t-il. À ce propos, l’adjoint s’emporte. « Si c’est le cas, il ne faut pas jouer la servitude volontaire et l’argument libertaire. Quand on vit aux dépens [des subventions], on ferme sa gueule. »

De son côté, Nicolas Pacquot, député Renaissance du Doubs, qui avait notamment invité le Premier ministre, se dit « très satisfait de ce déplacement où le Premier ministre était content d’être dans une fête populaire, avec les gens, les élus » malgré tout.