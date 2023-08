Jonathann Daval poursuivi pour dénonciation calomnieuse

Jonathann Daval, qui purge une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Alexia en 2017, est cité à comparaître par son ex-belle-famille pour dénonciation calomnieuse, a indiqué samedi l’avocat de cette dernière.

Une première audience de consignation est prévue début janvier 2024 devant le tribunal correctionnel de Besançon, a indiqué à l’AFP Me Jean-Hubert Portejoie, confirmant une information du quotidien Le Parisien. Le principal plaignant est le beau-frère d’Alexia Daval, Grégory Gay, qui avait pendant l’instruction en 2018 été accusé par Jonathann Daval d’avoir assassiné sa femme dans le cadre d’un complot familial.

“Ce qu’on reproche, c’est ces six mois de mensonges où Jonathann Daval accuse Grégory Gay d’avoir tué Alexia avec la complicité de sa belle-famille”, a précisé l’avocat. S’il est reconnu coupable de ce nouveau chef, le meurtrier d’Alexia Daval encourt cinq ans de prison. La belle-famille, qui se constitue partie civile, lui réclame en outre 60 000 € de dommages et intérêts.

“Les faits sont tellement évidents qu’il nous a été suggéré de procéder par voie de citation directe” consistant à saisir directement la justice, a expliqué Me Portejoie. “Ca permet de gagner du temps et d’éviter 18 mois d’enquête ou d’instruction”. Jonathann Daval a étranglé son épouse Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Le lendemain, il a transporté son corps dans un bois avant d’y mettre le feu et de donner l’alerte, soutenant que sa femme n’était pas revenue de son jogging. Le corps d’Alexia avait été retrouvé deux jours plus tard. Pendant trois mois, Jonathann Daval avait montré le visage d’un veuf éploré dans les médias, avant d’être confondu, en pleine vague #MeToo.