JO : une opération d’envergure des douanes franco-suisses à la frontière

Les douaniers français et suisses ont mené une opération d’envergure, dans la nuit du 24 au 26 juillet, sur les 570 km de la frontière franco-suisse, « afin de lutter contre la criminalité transfrontalière et la fraude douanière », indiquent les douanes françaises. Ils ont été épaulé par des gendarmes et des policiers aux frontières, mobilisant notamment des effectifs du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort ou encore du Doubs.