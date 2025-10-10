Innover, le défi du premier Hackaton Nord Franche-Comté !

« Je suis convaincue que l’on peut innover ensemble pour transformer le quotidien ! » Tel est le mantra de Camélia El Harrami, fondatrice du Hackaton Nord Franche-Comté. La première édition est organisée les 16, 17 et 18 octobre, à la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort.

Cet événement « est une initiative dédiée à l’innovation technologique et à la résolution de problèmes concrets », explique le site Internet de l’événement. « Notre mission est de donner aux participants l’opportunité de développer des solutions créatives dans un cadre stimulant », ajoute-t-il.