Innover, le défi du premier Hackaton Nord Franche-Comté !

Le groupe de Thibaut réfléchit aux problématiques de l'entreprise Fives pour le CXI Challenge de l'Esta.
Le Hackaton Nord-Franche-Comté regroupe des participants qui veulent se défier sur des questions d'innovation. | ©Le Trois – archives

La première édition du Hackaton Nord Franche-Comté se tient du 16 au 18 octobre, à la chambre de commerce et d’industrie de Belfort. Quelques place sont encore ouvertes pour y participer.

« Je suis convaincue que l’on peut innover ensemble pour transformer le quotidien ! » Tel est le mantra de Camélia El Harrami, fondatrice du Hackaton Nord Franche-Comté. La première édition est organisée les 16, 17 et 18 octobre, à la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort.

Cet événement « est une initiative dédiée à l’innovation technologique et à la résolution de problèmes concrets », explique le site Internet de l’événement. « Notre mission est de donner aux participants l’opportunité de développer des solutions créatives dans un cadre stimulant », ajoute-t-il.

Le hackaton : un défi qui regroupe professionnels et amateurs

Pendant trois jours, les participants, qui viennent seul ou en groupe, travaillent en équipe pour innover. « L’événement est ouvert à tous les passionnés de technologie : étudiants, professionnels, entrepreneurs ou amateurs », expliquent les organisateurs. « Que tu sois développeur, marketeur, graphiste ou simplement curieux d’innovation, ta place est parmi nous », invite Camélia El Harrami. Les participants sont accompagnés d’experts et de mentors. Ils vont plancher autour du thème : « Réinventer le quotidien avec la tech. » Quelques places sont encore disponibles pour participer à cette première édition (inscription gratuite et obligatoire ici). Le nord Franche-Comté dispose d’évènements marathon dédié à l’innovation, mais ils sont tournés vers les étudiants, comme l’UTBM Crunch Lab (lire nos articles) ou le CXI de l’Esta (lire nos articles). Là, c’est ouvert à tous : professionnels ou amateurs. Jeunes ou anciens. Développeur ou graphiste.

Le Hackaton bénéficie de plusieurs partenaires, dont Trinaps, Cristel, Cyberv, Le Jungle, 42 Mulhouse, Cursor, l’Esta ou encore Le Lion assurance.

