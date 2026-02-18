Haute-Saône : les violences familiales, la drogue et les accidents de la route en hausse

Un gendarme effectuant un contrôle de vitesse
43 actions de prévention et 65 627 dépistages qui ont conduit à la suspension ou la rétention de 931 permis de conduire en Haute-Saône en 2025. | archives © Le Trois - TQ

Le bilan 2025 de la délinquance et de la sécurité routière communiqué par la préfecture de Haute-Saône met en évidence les violences intrafamiliales, le trafic de stupéfiants et une forte augmentation des morts sur la route.

3 victimes de violences intrafamiliales par jour

La Haute-Saône ne déroge pas à la tendance nationale de la hausse des cas de violences intrafamiliales. Le département connaît même un rythme de progression supérieur à la moyenne nationale : + 17,6% de faits constatés contre +6,1% à l’échelon national en 2025.

Qui plus est, 40 % des faits de violence constatés en Haute-Saône sont des cas de violences intrafamiliales, à tel point que la préfecture de Haute-Saône indique dans son bilan de la délinquance de 2025 qu’on déplore chaque jour en moyenne 3 cas de violences intrafamiliales.

Afin de tenter d’endiguer le phénomène, la préfecture indique que près de 189 actions de sensibilisation qui ont été réalisées par la maison de protection des familles auprès de plus de 4 745 jeunes, 1 294 professionnels et 134 auteurs de violences intrafamiliales.

La préfecture relève aussi un développement de la prostitution, à travers de nouvelles modalités de mise en œuvre, à savoir une prostitution « logée » associée à une diffusion sur internet : 252 annonces en ligne ont été identifiées grâce à l’organisation de maraudes virtuelles sur internet.

+ 3 % d’infractions liées aux stupéfiants

Le trafic de drogue se développe en Haute-Saône comme ailleurs, avec une hausse de 3 % des infractions liées aux stupéfiants. En zone gendarmerie, 1,5 kg de cocaïne, 558 g d’héroïne, 40 kg de résine de cannabis, 3 kg d’herbe de cannabis, 408 g de cachets d’ecstasy ainsi que 91 524 euros ont été saisis. En zone police, 192 g de cocaïne et 4,3 kg de résine de cannabis ont été saisis.

La préfecture souligne que, à Héricourt, 1,2 kg de cocaïne, 2,7 kg d’herbe de cannabis, 14 kg de résine de cannabis, 1 pistolet automatique, 47 000 euros et 2 véhicules ont été saisis dans le cadre d’une commission rogatoire en lien avec des faits de trafic de stupéfiants. Plus insolite: 2344 pieds de cannabis ont ainsi été découverts dans des villages haut-saônois, « avec des installations particulièrement élaborées », souligne la préfecture.

infractions liées à une vitesse excessive ont été relevées au moyen de véhicules radars privés en 2025.
0

126 accidents de la route

La Haute-Saône déplore 126 accidents de la route en 2025, chiffre en hausse de 22 %. Dix-sept personnes ont ainsi perdu la vie, soit une augmentation de + 42 %. « Parmi les tués, les jeunes de 18 à 24 ans sont surreprésentés (18 % alors qu’ils ne représentent que 6 % de la population Haut-Saônoise) », déplore la préfecture de Haute-Saône. L’alcool et les stupéfiants sont la cause de 42 % des accidents mortels, constate la préfecture. 43 actions de prévention et 65 627 dépistages qui ont conduit à la suspension ou la rétention de 931 permis de conduire.

