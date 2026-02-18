Haute-Saône : les violences familiales, la drogue et les accidents de la route en hausse

La Haute-Saône ne déroge pas à la tendance nationale de la hausse des cas de violences intrafamiliales. Le département connaît même un rythme de progression supérieur à la moyenne nationale : + 17,6% de faits constatés contre +6,1% à l’échelon national en 2025.

Qui plus est, 40 % des faits de violence constatés en Haute-Saône sont des cas de violences intrafamiliales, à tel point que la préfecture de Haute-Saône indique dans son bilan de la délinquance de 2025 qu’on déplore chaque jour en moyenne 3 cas de violences intrafamiliales.

Afin de tenter d’endiguer le phénomène, la préfecture indique que près de 189 actions de sensibilisation qui ont été réalisées par la maison de protection des familles auprès de plus de 4 745 jeunes, 1 294 professionnels et 134 auteurs de violences intrafamiliales.

La préfecture relève aussi un développement de la prostitution, à travers de nouvelles modalités de mise en œuvre, à savoir une prostitution « logée » associée à une diffusion sur internet : 252 annonces en ligne ont été identifiées grâce à l’organisation de maraudes virtuelles sur internet.