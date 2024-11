Haute-Saône : les agriculteurs partent en tracteur devant le Parlement européen à Strasbourg

Les agriculteurs partiront lundi soir, apprend-on par France Bleu Besançon ce lundi matin. Florian Dirant, président de la Coordination rurale en Haute-Saône était leur invité. Il a expliqué que les tracteurs partiront en direction du Parlement européen à Strasbourg, à l’issue de la foire de la Sainte-Catherine à Vesoul, pour avoir « des explications » sur des mesures votées par l’Europe qui « menacent l’agriculture française » et aussi exprimer leurs inquiétudes quant à l’avenir de l’agriculture française.

Le convoi partira vers 16h30-17h, précise Florian Dirant au micro. Leur but : rencontrer les députés du Parlement européen. Une initiative pour « établir un dialogue démocratique avec les membres du Parlement européen réunis en session du 25 au 28 novembre », détaille le syndicat. Des agriculteurs du Grand Est ont répondu également à l’appel, précise-t-il.

Les agriculteurs manifestent actuellement pour plusieurs raisons. L’une des revendications principales est le rejet du projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, jugé déloyal en raison des normes environnementales et sanitaires moins strictes appliquées aux produits importés, ce qui désavantage les producteurs français. Par ailleurs, ils dénoncent la taxation croissante du gazole non routier (GNR), les réglementations environnementales jugées trop contraignantes, et les effets des conditions climatiques extrêmes sur les récoltes et l’élevage, aggravé par des maladies affectant le cheptel.