Haute-Saône : 21 vaches tuées dans une collision avec un train

La scène est effroyable. 21 vaches ont été tuées dans une collision avec un train, ce vendredi 17 juillet, vers 7h30, à Creveney, commune de Haute-Saône située dans le Triangle vert entre Vesoul et Luxeuil-les-Bains. Le train reliait les gares de Mulhouse à Paris.

Le troupeau de bovins s’était égaré et les vaches se sont couchées sur la voie. 21 des 22 vaches présentes sont mortes, indique France 3 Franche-Comté, citant les pompiers de Haute-Saône Les vaches ont été sectionnées par le train. Une seule a survécu.