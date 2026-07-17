Haute-Saône : 21 vaches tuées dans une collision avec un train

La scène est effroyable. 21 vaches ont été tuées dans une collision avec un train, ce vendredi 17 juillet, vers 7h30, à Creveney, commune de Haute-Saône située dans le Triangle vert entre Vesoul et Luxeuil-les-Bains. Le train reliait les gares de Mulhouse à Paris.
Le troupeau de bovins s’était égaré et les vaches se sont couchées sur la voie. 21 des 22 vaches présentes sont mortes, indique France 3 Franche-Comté, citant les pompiers de Haute-Saône Les vaches ont été sectionnées par le train. Une seule a survécu.
5 passagers blessés dans la collision du train
À cause de la collision, le train est légèrement sorti de ses rails. Cinq personnes ont été légèrement blessées, « sans nécessiter de prise en charge médicale », indique la préfecture de Haute-Saône dans un communiqué de presse. « Les circonstances précises de cet accident font l’objet d’une enquête, en lien avec les services compétents, afin de déterminer les causes de la présence des animaux sur les voies et les conditions exactes de la collision », poursuit le communiqué.
Un important dispositif de secours a été mobilisé avec les pompiers, les forces de l’ordre et les agents de la SNCF. « Des moyens de substitution ont été mis en place par la SNCF afin d’assurer leur acheminement vers les gares de Vesoul puis de Culmont-Chalindrey, où [la vingtaine de passagers pourra] poursuivre [son] voyage », complète la préfecture.