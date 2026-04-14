Haut-Rhin : comment l’enfant séquestré a-t-il pu passer sous les radars ?

Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a annoncé lundi soir avoir lancé une enquête administrative. « On a besoin d’expliquer pourquoi personne n’a été en mesure de le repérer » et « éventuellement », de « changer les pratiques » de « notre système » si on constate des défaillances, a déclaré sur LCP le ministre. Après le signalement d’une voisine qui avait entendu des cris, le garçonnet a été découvert nu et dénutri sur un tas de déchets et entouré d’excréments dans le véhicule où il était enfermé à Hagenbach, près de Mulhouse (Haut-Rhin), à quelques mètres du domicile où son père vivait avec sa compagne et les deux filles de ce couple recomposé.