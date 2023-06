Harcèlement scolaire à Héricourt : « Je n’ai qu’une envie, oublier cette année »

« Je n’ai qu’une envie, partir de ce collège, oublier cette année. » Ces mots, ce sont ceux d’Hugo (prénom d’emprunt), 15 ans, scolarisé au collège Pierre-et-Marie-Curie à Héricourt depuis la rentrée 2022. Avant, il était scolarisé à Belfort, dans un autre établissement. « Je n’avais jamais eu de problème, j’avais mes amis, tout allait bien.» À quelques jours du brevet, le jeune homme, en classe de troisième, ne se rend plus en classe. Il a arrêté d’y aller depuis trois semaines, à cause du harcèlement scolaire qu’il y subit. Son père, Nicolas, se bat pour que sa situation ne reste pas muette.

« J’ai vu mon fils changer de comportement au fil des mois », raconte-t-il. Il y a eu les premiers signes. Hugo demande à ne plus manger à la cantine. Il se plaint des moqueries, de la solitude. Dans la cour, mais surtout dans le réfectoire. Il demande à poursuivre sa scolarité future, au lycée, à Belfort, et non à Héricourt. « Il pleure, régulièrement, chez sa maman comme chez moi qui sommes séparés, sans nous dire pourquoi. » Les parents contactent l’établissement une première fois. Ils y sont reçus le 2 mars 2023 et demandent au conseiller principal d’éducation et à la directrice adjointe, présente, de faire attention et que s’instaurent une vigilance accrue des professeurs.

Mais « rien n’a changé », regrette le jeune de 15 ans. « On m’avait expliqué que les personnes qui me dérangeaient ne seraient plus assises à côté de moi. Mais à part un professeur qui y a porté attention, personne n’a rien fait. » Il poursuit : « Les professeurs me demandaient pourquoi mon comportement se dégradait en cours et j’avais envie de lui dire de mieux regarder. »

Moquerie, insulte, humiliation, rejet, Hugo raconte : « Quand je passais dans les couloirs, on me traitait de « sans-amis », de « bouche-trou ». J’ai essayé d’en faire abstraction. Mais ensuite, mon groupe d’amis que j’avais encore à ce moment-là m’a rejeté. J’ai été très déçu et je ne comprenais pas pourquoi ils agissaient comme ça.»