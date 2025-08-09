Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

Handi’évasion, une bouffée de liberté pour tous

Lionel Gaudron, au volant d'un quadrix. | ©Le Trois - T.Q.
Lionel Gaudron, au volant d'un quadrix. | ©Le Trois - T.Q.
Reportage

La Maison pour tous de Bavans porte l’initiative Handi’évasion. Elle organise des sorties en forêt pour des personnes en situation de handicap grâce à des fauteuils tout-terrain électriques.

Handi’évasion, c’est la promesse d’une évasion en forêt, pour tous, valides ou non valides et à un prix accessible. Mais c’est aussi une leçon de vie. Celle de Lionel Gaudron, 55 ans. Son destin a basculé le 19 juillet 2019. Un accident de la vie, comme on dit, l’a laissé paraplégique. « Je ne sens plus mes jambes », décrit-il, en servant le café depuis son fauteuil, dans sa maison située dans une zone pavillonnaire, non loin de la Maison pour tous de Bavans.

Lionel passera plus de deux ans en centre hospitalier et en centre de rééducation. D’abord, pour se remettre de son accident. Ensuite, pour soigner une escarre. Le handicap est une chose, mais les turpitudes quotidiennes liées à ce handicap en sont une autre. Et elles sont parfois bien plus difficiles à vivre et minent le moral.

Cet accident ne démonte pas pour autant ce solide gaillard au verbe haut, au ton moqueur et à l’esprit jovial. Il rit. Il blague. Il chambre. Et cultive un sens de l’auto-dérision certain. « Il y a plus grave dans la vie [que d’être paraplégique] », balance-t-il dans la discussion, sur un ton sérieux. Un propos qui a de quoi décontenancer, mais qui fait sens à bien le regarder. Lors de son séjour au centre de rééducation de Bretegnier, à Héricourt, il découvre le Quadrix. « Avant mon accident, je faisais énormément de VTT, de courses, des trails », se souvient Lionel Gaudron.

« Ça me change la vie »

Sortir est pour lui vital. Surtout qu’il ne peut pas retravailler. Il suit la piste de ce fauteuil tout terrain (FTT), ingénieux mix entre un fauteuil roulant et un quad, boosté par deux batteries de 800 watts. L’engin est français et fabriqué à Annecy, en Savoie. La prise en main est facile. Et les sensations garanties.

Les sentiers défilent à près de 25 km/h et la tenue de route est solide. « C’est un VTT 4-roues », résume Lionel, qui découvre alors un véhicule lui redonnant « une autonomie énorme ». S’il ne peut pas sortir seul, en cas de chute, il peut à nouveau suivre ses potes sur les pistes de VTT. Et sentir la brise de la vitesse fouetter ses joues. Ajoutez-y une pincée de boue, et le plaisir est complet ! « Ça me change la vie. Je m’évade. Je passe dans des sentiers où je passais à VTT. »

Pour acquérir la bête, il faut débourser plus de 13 000 euros. Il pousse alors les portes de la Maison pour tous. On organise une soirée pour l’aider à financer l’achat. « C’était une manière, surtout, de sensibiliser la population au handicap », dévoile Nevin Aydin, la directrice de cette structure.

Au guidon, le handicap s’efface

Rapidement, un engouement se tisse. De fil en aiguille, une idée émerge entre les deux, qui façonnent une complicité certaine. Si Lionel a pu acheter le Quadrix, il se met à la place de ceux qui ne le peuvent pas. Ainsi naît Handi’évasion. Les deux acolytes veulent redonner la possibilité de « sortir et retourner en forêt ». « J’ai pris conscience du coût d’être en situation de handicap. Cela coûte cher », avoue Nevin.

L’association obtient 45 000 euros d’aides auprès de la caisse d’allocation familiale du Doubs, le conseil départemental du Doubs ou encore le Crédit Agricole. La Maison pour tous se mobilise aux Eurockéennes pour tenir la sandwicherie solidaire Cora et récupérer les bénéfices de la vente. Avec cette somme, l’association achète trois Quadrix, pour permettre à des personnes non valides de s’évader en forêt.

Prochainement, un Quadrix sans guidon, mais équipé d’un joystick, permettra de proposer des sorties aux personnes tétraplégiques. « Pendant quelques heures, elles ne le seront plus », se réjouit ainsi Lionel, formulant ainsi une belle promesse. Au guidon du Quadrix, le handicap s’efface. Et le sens du pilotage prend le dessus.

Handi’évasion envisage aussi d’acquérir deux VTT à assistance électrique pour permettre à des valides d’accompagner la sortie. Une sortie ouverte à tous. Solliciter une sortie en étant valides, c’est aussi assurer des revenus à l’association pour pérenniser l’équipement, l’entretenir, financer le stockage ou encore l’assurance.

Lionel accompagne toujours la sortie. Il connaît la forêt. Maîtrise l’équipement. « Cela demande beaucoup de rigueur », insiste-t-il. Surtout, il s’adapte à l’usager pour choisir le sentier ou la piste à suivre et mesure la vitesse pour rouler. Pour que chacun y trouve son plaisir. Et recouvre un sentiment de liberté. « Handi’évasion veut redonner de l’autonomie et de l’évasion aux personnes en situation de handicap », résume Nevin Aydin. Une belle promesse. 

« Handi’évasion veut redonner de l’autonomie et de l’évasion aux personnes en situation de handicap »
Nevin Aydin
Directrice de la maison pour tous de Bavans

HANDI’ÉVASION : 41, Grande-Rue, à Bavans. Tél. : 03 81 92 64 25. 30 euros la sortie de trois heures

Pendant le mois d’août, Le Trois vous distille quelques uns de ses articles sur son dernière magazine :

Nos derniers articles

Le moustique-tigre sous surveillance en Bourgogne-Franche-Comté

Un premier cas de chikungunya confirmé en Bourgogne-Franche-Comté

Un premier cas autochtone de chikungunya a été confirmé à Dijon, le premier en Bourgogne-Franche-Comté. Un second cas est suspecté. Les autorités sanitaires ont déclenché des mesures d’urgence pour éviter la propagation de ce virus transmis par le moustique-tigre.
,
Match de préparation entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Red Star, le 1er août 2025.

Revivez la victoire du FC Sochaux au Puy-en-Velay

C'est parti pour la saison 2025-2026 du championnat de National. Le FC Sochaux-Montbéliard s'est déplacé au Puy-en-Velay, pour cette 1re journée, ce vendredi 8 août. Un match réussi, 1-0, notamment grâce à un penalty.
La montée historique du Ballon d'Alsace aura lieu le 10 août. | ©Historally

Trois jours de passion mécanique avec la montée historique du Ballon d’Alsace

Elle revient pour une 9e édition. Du 8 au 10 août 2025, la montée historique internationale du Ballon d’Alsace réunira près de 170 équipages. Trois jours pour admirer des véhicules anciens entre expositions, parade et montée sportive.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don