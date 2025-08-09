Handi’évasion, une bouffée de liberté pour tous

Handi’évasion, c’est la promesse d’une évasion en forêt, pour tous, valides ou non valides et à un prix accessible. Mais c’est aussi une leçon de vie. Celle de Lionel Gaudron, 55 ans. Son destin a basculé le 19 juillet 2019. Un accident de la vie, comme on dit, l’a laissé paraplégique. « Je ne sens plus mes jambes », décrit-il, en servant le café depuis son fauteuil, dans sa maison située dans une zone pavillonnaire, non loin de la Maison pour tous de Bavans.

Lionel passera plus de deux ans en centre hospitalier et en centre de rééducation. D’abord, pour se remettre de son accident. Ensuite, pour soigner une escarre. Le handicap est une chose, mais les turpitudes quotidiennes liées à ce handicap en sont une autre. Et elles sont parfois bien plus difficiles à vivre et minent le moral.

Cet accident ne démonte pas pour autant ce solide gaillard au verbe haut, au ton moqueur et à l’esprit jovial. Il rit. Il blague. Il chambre. Et cultive un sens de l’auto-dérision certain. « Il y a plus grave dans la vie [que d’être paraplégique] », balance-t-il dans la discussion, sur un ton sérieux. Un propos qui a de quoi décontenancer, mais qui fait sens à bien le regarder. Lors de son séjour au centre de rééducation de Bretegnier, à Héricourt, il découvre le Quadrix. « Avant mon accident, je faisais énormément de VTT, de courses, des trails », se souvient Lionel Gaudron.