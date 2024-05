Grand Belfort : des aides renforcées pour mieux vieillir à domicile

Mieux vieillir chez soi après 60 ans. Un centre de ressources territorial géré par le pôle gérontologique Claude Pompidou a ouvert ses portes en janvier dernier alors que la problématique du vieillissement est prégnante dans le Territoire de Belfort.

L’objectif : permettre aux personnes de plus de 60 ans de continuer de vivre chez elles le plus longtemps possible grâce à un accompagnement renforcé, complémentaire aux prestations que peuvent déployer des structures comme Amaelles, la fondation Arc-en-ciel ou d’autres encore.

Pour Robert Creel, directeur général du pôle gérontologique Claude-Pompidou, cette offre doit permettre de créer un réseau d’aides pour les personnes dépendantes. Avec ce centre de ressource territorial (CRT), les professionnels iront vers un public dans le Grand Belfort dans des situations d’isolement. Et aideront autant sur le plan médical que social. Cinq personnes ont été embauchées pour cela.

« Aujourd’hui, nous sommes dans une transformation de l’offre médico-social. Il faut réussir à avoir de bonnes actions pour une prise en charge au bon endroit. » La politique actuelle tend, encourage, à ce que les personnes âgées puissent rester chez elle aussi longtemps qu’elles le peuvent. « Il faut donc leur proposer des services adaptés. » D’où les CRT. Pour le directeur du pôle de gérontologie Claude-Pompidou, l’essentiel est surtout de fluidifier les parcours en permettant, avec ce réseau d’aides, de trouver des solutions aux personnes âgées sur toutes sortes de problématiques. Que ce soit pour le renouvellement d’un médecin traitant, pour être mis en lien facilement avec la médecine de ville, ou des spécialistes. Pour que les personnes âgées puissent faire des activités, participer à des ateliers, aussi.