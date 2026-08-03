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Giromagny : le bureau de poste ferme à cause de problèmes sanitaires

Le bureau de poste de Giromagny, dans le Territoire de Belfort.
Le bureau de poste de Giromagny, dans le Territoire de Belfort. | ©Google Street View

Le bureau de poste de Giromagny ferme de manière temporaire, à partir de ce lundi 3 août. Mais la durée de cette fermeture est indéterminée, pour l’instant, en raison de problématiques sanitaires liées à la présence de gaz radon.

Une présence de gaz radon a été détectée dans le bureau de poste de Giromagny. «Des mesures récemment réalisées ont mis en évidence des concentrations supérieures aux seuils de référence réglementaires actuellement en vigueur, dévoile la direction régionale Bougogne-Franche-Comté de La Poste. La présence de radon avait été déjà identifiée sur ce secteur géographique ainsi que dans le bureau concerné et des mesures préventives adaptées avaient été mises en œuvre. »

Mise en conformité de la Poste de Giromagny nécessaire avant la réouverture

La Poste doit prévenir les risques, pour ses agents. Locataire, elle a contacté le propriétaire du lieu pour mener des études complémentaires et définir les travaux nécessaires à la mise en conformité.

« L’ensemble des opérations habituellement réalisées au bureau de poste de Giromagny — courrier, colis, services bancaires ainsi que le retrait des instances — sera assuré au bureau de poste d’Étueffont », indique La Poste dans son communiqué.

  • Informations pratiques : Bureau de poste d’Etueffont, 8 rue de Rougemont – Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

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