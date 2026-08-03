Giromagny : le bureau de poste ferme à cause de problèmes sanitaires

La Poste doit prévenir les risques, pour ses agents. Locataire, elle a contacté le propriétaire du lieu pour mener des études complémentaires et définir les travaux nécessaires à la mise en conformité.

« L’ensemble des opérations habituellement réalisées au bureau de poste de Giromagny — courrier, colis, services bancaires ainsi que le retrait des instances — sera assuré au bureau de poste d’Étueffont », indique La Poste dans son communiqué.