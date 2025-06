Francomt’Elles, un réseau de femmes entrepreneuses qui cultive la solidarité

Chaque rencontre a un thème. Ce matin-là, il est question d’équilibre entre vie pro et vie perso. À la manœuvre : Isabelle Denever, coach et métapédagogue. Ancienne responsable marketing dans l’industrie pharmaceutique, elle a changé de vie après la naissance de ses enfants. Aujourd’hui, elle aide d’autres personnes à retrouver une forme d’alignement dans leur quotidien.

Avec quelques cerceaux, un tableau et des post-it, elle fait bouger le groupe. En duo: l’une des participantes a les yeux bandés, l’autre doit la guider sans mots. Lâcher-prise, confiance, acceptation de ne pas tout maîtriser : pour certaines, l’exercice est naturel. Pour d’autres, c’est plus difficile. Mais toutes jouent le jeu. Puis vient un exercice qui doit leur permettre de prioriser certaines tâches : qu’est-ce qui est vraiment important ? Qu’est-ce qui est juste urgent ? Et si ce n’est ni l’un ni l’autre, pourquoi le faire illico ?

« C’est ce type d’outils qui m’aide à poser un cadre », glisse l’une des membres. Car derrière la charge de l’entreprise, il y a parfois des charges mentales invisibles. La vie de famille, omniprésente dans les discussions, continue d’avoir un certain poids dans les agendas professionnels. « Quand on est une femme, ce n’est jamais vraiment séparé », admet une participante. D’autres acquiescent.

C’est aussi pour cela qu’il s’agit d’un club pour les femmes. « On ne dit pas que les hommes n’ont pas de difficultés. Mais nos problématiques personnelles et sociétales sont différentes que celles des hommes. Notamment sur les questions de charge mentale. » En étant entre femmes, « l’énergie est différente, on sent que l’on peut s’exprimer et on se confie plus facilement. Il y a une sorte de sororité », explique simplement la présidente.