FCSM : le club dépose plainte après des propos racistes tenus en Coupe de France

Le FC Sochaux-Montbéliard a remporté son match contre le Avallon football-club olympique, club de régional 2, à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France, ce dimanche 27 octobre, sur le score de trois buts à un. La victoire a été entachée par des insultes et des propos racistes, proférés à l’encontre du coach Karim Mokeddem et le joueur Samy Benchamma, comme le confirme le club dans un communiqué de presse.

Une plainte a été déposée indique-t-on au Trois ce mardi 29 octobre, confirmant ainsi une information de France Bleu Belfort-Montbéliard. « Ces agissements sont contraires aux valeurs de respect, de tolérance et d’inclusion qui sont au cœur de notre club et du football en général, a réagi le club. Le racisme n’a pas sa place dans le sport, ni sur le terrain ni en dehors. » Le club indique qu’il travaille « en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur ces incidents et que les responsables soient identifiés et sanctionnés comme il se doit ».

Les personnes ayant tenus ces propos étaient installées dans le parcage visiteur, avec les supporters sochaliens. « Nous tenons également à préciser que les personnes ayant proféré ces insultes ne font pas partie des groupes de supporters du club », a assuré le club. « Le ou les auteurs de tels propos ne sont les bienvenus ni dans notre Tribune, ni dans notre stade », s’indigne, de son côté, la Tribune Nord Sochaux, qui rappelle son caractère « apolitique, populaire et cosmopolite ». Elle se dit « engagée contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination et d’oppressions qui gangrènent notre société ».