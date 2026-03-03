Evette-Salbert : 12 mois avec sursis pour le conducteur du tracteur qui a renversé Ela

Ce mardi 3 mars comparaissait au tribunal de Belfort un homme de 32 ans pour « homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 17 février 2025 à 17 h 20 à Evette-Salbert ». Autrement dit, pour l’accident qui a coûté la vie à Ela, 11 ans, renversée par un tracteur, alors qu’elle traversait la route, juste après être sortie du bus scolaire qui la ramenait du collège de Valdoie.

Le décès de la collégienne avait créé une forte émotion. Une collecte pour venir en aide à la famille avait été lancée (à laquelle le prévenu a participé, a-t-on appris au cours de l’audience). L’émotion était encore présente ce mardi matin au tribunal judiciaire de Belfort. Émotion dans la salle d’audience ou une cinquantaine de personne est venue soutenir le père et la tante de la victime. Émotion lors du rappel des faits par le président, Jean-Philippe Ghnassia. Émotion, surtout, lors du visionnage des vidéos tournées par les caméras du bus, l’une filmant à l’avant du bus, l’autre l’intérieur, avec pendant quelques instants à l’écran Ela, qui prend son sac et met sa veste avant de sortir du bus par l’arrière et de traverser la route. Et surtout le conducteur du bus qui voyant arriver le tracteur klaxonne pour tenter d’avertir son conducteur et hurle « Non ! Non ! Non » en voyant le drame survenir. Le président du tribunal a dû prononcer une suspension d’audience d’un bon quart à l’issue de cette projection, afin de permettre, même aux plus habitués, de se remettre.

Les faits n’ont pas été contestés. La collégienne est sortie du bus par la porte arrière et a voulu traverser la route, derrière le bus, sur le passage piéton. C’est alors qu’elle a été renversée par un tracteur venant en sens inverse du bus. Le tracteur a freiné et tenté de l’éviter, mais le choc s’est produit sur le flanc de la roue avant gauche. La collégienne a été projetée à quelques mètres. Elle est décédée le lendemain à l’hôpital de Besançon des suites de ses blessures. Les divers témoignages semblent attester que le conducteur du tracteur roulait à 20-30 km/h.