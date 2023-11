Eurockéennes : le jugement en appel donne raison à l’Etat sur la sécurité

« La circulaire Collomb avait déjà fait passer le montant de l’enveloppe pour les forces de l’ordre de 30 à 60 000 euros. À la base, l’on nous demandait même plus de 250 000 euros (en 2019, NDLR)”, replace Jean-Paul Roland. Mais après négociations, “nous étions retombés sur quelque chose de plus correct », ajoute-t-il.

En 2018, l’ancien ministre de l’Intérieur, Gérald Colomb, a fixé dans une circulaire des règles d’indemnisation lorsque les policiers ou les gendarmes nationaux assurent les tâches de services d’ordre dans des manifestations. Il a estimé que lorsqu’un événement était « à but lucratif », c’était à l’organisateur de payer. Déjà à ce moment, cela avait fait couler beaucoup d’encre, car la qualification, ou non, du terme « lucratif », était peu encadrée. Le 24 janvier 2019, le sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, était d’ailleurs monté au créneau en expliquant que les Eurockéennes de Belfort allaient pâtir fortement de cette mesure car la préfète de l’époque avait décidé, après la publication de cette circulaire, que l’événement était devenu « un festival à but lucratif comme par enchantement après 29 ans », dénonçait-il.



La circulaire a été abrogée, à l’occasion de la publication de la circulaire Darmanin du 8 avril 2022. Rien de spécifique ne change dans son contenu. Pour autant, « cela a joué dans la décision [en faveur de l’État] et sur les questions de rétroactivité », estime Jean-Paul Roland. Cela le laisse « amer », car si depuis 2019, les Eurockéennes ont une convention avec l’Etat qui permet de travailler ensemble « dans de bonnes conditions », il ne sait pas dans quelle mesure cette décision en appel pourrait jouer sur l’actuel accord. Et sur le niveau du montant à payer.