« En haut des couilles en or, en bas des nouilles encore »

Les manifestants ont fait une halte devant la préfecture du Territoire de Belfort pour une prise de parole de l'intersyndicale. | © Le Trois P.-Y.R.
Troisième journée de manifestation depuis la rentrée scolaire de septembre, à Belfort ce jeudi matin. Si le nombre de manifestants est en baisse, la motivation subsiste, attisée par l’incertitude sur le budget 2026. Les slogans en témoignent, parfois avec humour.

CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC, Bloquons tout, LFI : les drapeaux des mouvements syndicaux et politiques étaient nombreux ce jeudi matin devant la Maison du Peuple de Belfort pour la troisième manifestation organisée depuis la rentrée scolaire. Si le nombre de manifestants était en baisse (750 selon la police, plus de 1000 selon les syndicats) par rapport à la dernière manifestation, la motivation restait la même. Les syndicats ont été rejoints à 10 h sur le parvis de la Maison du Peuple par un cortège de lycéens, qui ont pris la tête de la manifestation. Partis vers 10 h 15, les manifestants ont cheminé par le faubourg des Ancêtres, le pont Carnot, le quai Vallet, l’Atria, la place d’Armes et la préfecture où une prise de parole intersyndicale a été organisée. Les lycéens ont fait leur propre cortège à partir de l’Atria.

« Aucune réponse depuis le 18 septembre »

Devant la préfecture, l’intersyndicale a déploré que « aucune réponse » n’ait été apportée depuis la manifestation du 18 septembre. Les syndicats estiment que le budget de François Bayrou n’est pas remis en cause, craignent une année blanche, réclament des moyens pour les services publics et non « au profit des ultra-riches et des entreprises du CAC 40 ». « Nous exigeons le partage avec ceux qui produisent (…) On a déjà assez payé pour la dette ». Ils ont dénoncé les « plans sociaux chez Auchan, GE et SMRC » et réclamé plus de justice fiscale et des moyens pour la transition écologique.

« Macron en prison », ont scandé des manifestants au terme de la prise de parole.

Plus tôt dans la matinée, les représentants de Bloquons tout, lors d’un arrêt devant le collège Rimbaud, faubourg des Ancêtres, ont réclamé une hausse du SMIC, la revalorisation des petites retraites, la hausse des points d’indices dans les conventions collectives. « Nous exigeons la fin de la guerre sociale (…). Nous sommes presque tous dans le même bateau, » s’est exclamé l’orateur en incluant artisans et patrons de petites entreprises. Autre exigence : « une politique étrangère forte en faveur de la paix dans le monde ».

Slogans : l’imagination au pouvoir

Les slogans brandis sur des cartons par les manifestants reflétaient aussi la colère, tout en révélant une sacrée créativité. A commencer par « En haut des couilles en or, en bas, des nouilles encore ».

« Bienvenue en lacrymocratie », sans doute en référence au bombes lacrymogènes utilisée lors des dernières manifestations pour bloquer les manifestants qui voulaient entrer dans le centre Leclerc ou se rendre sur l’autoroute.

Côté lycéens : « Désolé pour le rangement, mais nous essayons de sauver notre avenir » ou « Parcours SUPression ». Ou encore : « Nos voix comptent, pas seulement les notes ».

Et derrière la voiture bardée d’affiches et de drapeaux CGT, l’ambiance était à la danse : « Il est temps d’aller danser, c’est notre façon de manifester ».

A midi, une opération escargot a été organisée sur l’autoroute en direction de Montbéliard, afin de rejoindre les manifestants du pays de Montbéliard vers les usines Peugeot.

Devant la Maison du Peuple de Belfort, premiers slogans par les lycéens. | © Le Trois P.-Y.R.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
Juste avant le départ du cortège belfortain.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
Les lycéens en tête du cortège pendant une bonne partie de la manifestation.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
Un des slogans imaginatifs.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
Danser, c'est manifester, pour la CGT.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
Les manifestants dans le faubourg des Ancêtres à Belfort
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
La danse, mais aussi la musique pour s'exprimer pendant la manif.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
L'arrivée du cortège place Corbis.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
Place d'Armes.
Manifestation du 2 octobre 2025 à Belfort | © Le Trois P.-Y.R.
Prise de parole de l'intersyndicale devant la préfecture.

Cortège de Montbéliard, lors de la manifestation intersyndicale du 2 octobre 2025.

Montbéliard : la crise automobile dans l’esprit des manifestants

700 à 800 personnes ont manifesté à Montbéliard, ce jeudi après-midi. La mobilisation est moindre qu’en septembre, mais les syndicats tiennent toujours le souffle. Et la crise automobile était sur de nombreuses lèvres dans le cortège. Reportage.
Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM

FC Sochaux : les infos à retenir avant le match à Concarneau

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau, ce vendredi 3 octobre. On attend de la reconquête avant la coupure de la Coupe de France. État d’esprit, adversaire, les mots du coach, les joueurs… Ce qu’il faut retenir de cet avant-match.
Contrôle sécurisé, par badge.

Sécurité économique : 8 bons plans pour les dirigeants d’entreprise

La sécurité économique occupe une place de plus en plus importante dans l’organisation des entreprises et l’identification des risques : ingérences étrangères ; fragilité de sa chaîne d’approvisionnement ; espionnage ; cybercriminalité. L’Esta vient justement de créer une formation dédiée à ces questions. Les entreprises sont au cœur de rivalités étatiques ou commerciales accrues, dans un monde de pénuries, de transformations technologiques et doivent faire face au risque climatique. Sont-elles prêtes ? Le Trois liste les bons plans pour appréhender la sécurité économique.

