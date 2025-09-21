Du « coup d’État » au Lion bâché : 40 ans de combats de la Capeb

Ils s’appellent Paul Grosjean, Antonio Cabete, Francis Voelin, François Debouchage, Georges Brand, Nelly Brand-Fourneret, Gilles Morel ou encore Jean-Claude Herzog. Ces noms résonnent comme autant de repères dans l’histoire de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) du Territoire de Belfort. Aujourd’hui, leurs souvenirs s’entrelacent dans un livre signé par Hélène Henry, Une histoire locale au service des artisans, qui retrace quarante ans de mobilisation. Un ouvrage de mémoire, mais aussi un miroir de l’évolution du syndicalisme artisanal.

« J’ai voulu écrire ce livre comme une histoire », confie l’autrice. Un livre avec de nombreuses anecdotes où se dessine un demi-siècle de changements, de l’époque des réunions dans des salles exigües aux stratégies de lobbying à l’ère d’internet. En voici quelques-unes.