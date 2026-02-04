Doubs : la drogue et les violences familiales en tête de l’insécurité

+ 35 % de personnes mises en cause pour trafic de drogue en 2025 dans le Doubs, soit 590 personnes. Parallèlement, 2286 personnes ont été mises en cause pour usage de stupéfiant. 1656 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour consommation de drogue.

Les mesures contre le trafic et la consommation de stupéfiants sont parmi les principales actions menées par les différents acteurs de la sécurité dans le Doubs en 2025. Le préfet, Rémy Bastille, a salué un « travail de harcèlement quotidien », avec plusieurs dizaines d’opérations menées contre des points de deal ou avec les amendes forfaitaires délictuelles qui, même si elles ne peuvent être systématiquement recouvrées, permettent de judiciariser des affaires de drogues.

« On a changé d’échelle », souligne le préfet au sujet du trafique de stupéfiants lors d’une conférence de presse sur la bilan 2025 de la sécurité dans le Doubs. « On fait en une semaine ce qu’on faisait auparavant en un an », déplore-t-il. Et même s’il reconnait que ce combat est sans fin, il se félicite d’avoir réussi à « faire changer de visage les quartiers », avec par exemple la lutte contre les points de deal à Besançon Planoise ou encore les deux procès qui ont marqué l’année judiciaire à Montbéliard, avec 51 personnes jugées, a rappelé le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois.

Autre levier de lutte contre les trafics de drogue : la saisie d’avoirs criminels (espèces, voitures, commerces). Dans le ressort du tribunal de Montbéliard, ces saisies sont de plus de 1,7 millions d’euros en 2025, en hausse de 60 % par rapport à 2024. Avec un exemple insolite : la saisie d’une collection de carte Pokémon d’une valeur de 5000 € !