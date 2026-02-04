PUB

Doubs : la drogue et les violences familiales en tête de l’insécurité

Illustration gendarmerie
Que cela soit en zone police ou en zone gendarmerie, les affaires de drogue ou de violences intrafamiliales sont en hausse dans le Doubs. | © Le Trois P.-Y.R.

Le bilan 2025 de la sécurité dans le Doubs, dressé par Rémy Bastille, préfet, est marqué par les infractions liées au trafic de drogue et par les violences en famille.

+ 35 % de personnes mises en cause pour trafic de drogue en 2025 dans le Doubs, soit 590 personnes. Parallèlement, 2286 personnes ont été mises en cause pour usage de stupéfiant. 1656 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour consommation de drogue.
Les mesures contre le trafic et la consommation de stupéfiants sont parmi les principales actions menées par les différents acteurs de la sécurité dans le Doubs en 2025. Le préfet, Rémy Bastille, a salué un « travail de harcèlement quotidien », avec plusieurs dizaines d’opérations menées contre des points de deal ou avec les amendes forfaitaires délictuelles qui, même si elles ne peuvent être systématiquement recouvrées, permettent de judiciariser des affaires de drogues.
« On a changé d’échelle », souligne le préfet au sujet du trafique de stupéfiants lors d’une conférence de presse sur la bilan 2025 de la sécurité dans le Doubs. « On fait en une semaine ce qu’on faisait auparavant en un an », déplore-t-il. Et même s’il reconnait que ce combat est sans fin, il se félicite d’avoir réussi à « faire changer de visage les quartiers », avec par exemple la lutte contre les points de deal à Besançon Planoise ou encore les deux procès qui ont marqué l’année judiciaire à Montbéliard, avec 51 personnes jugées, a rappelé le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois.
Autre levier de lutte contre les trafics de drogue : la saisie d’avoirs criminels (espèces, voitures, commerces). Dans le ressort du tribunal de Montbéliard, ces saisies sont de plus de 1,7 millions d’euros en 2025, en hausse de 60 % par rapport à 2024. Avec un exemple insolite : la saisie d’une collection de carte Pokémon d’une valeur de 5000 € !

Drogue : « Une prise de conscience collective »

Le préfet du Doubs a salué également la loi de juin 2025 contre le trafic de drogues. A la fois pour les outils juridiques qu’elle a donnés aux acteurs de la sécurité, mais aussi pour la « prise de conscience collective » qu’elle a provoquée. A la suite de cette loi, une fermeture administrative de six mois a été prononcée dans le Doubs et sept dossiers de résiliation de bail sont en cours d’instruction.
La prise de conscience est aussi en train de se produire pour le protoxyde d’azote. Le préfet du Doubs a pris un arrêté fin septembre pour en limiter la consommation ; il espère maintenant une loi pour faire face à « une hausse significative de consommation ». Avec parfois des altérations psychiques et physiques graves prises en charge au CHU de Besançon. Le protoxyde est aussi en cause dans certains cas de refus d’obtempérer ou des accidents de la route.
L’autre gros point noir de la sécurité, dans le Doubs comme dans d’autres département, ce sont les violences intrafamiliales. Les victimes prises en charge augmentent de 16 % dans le département. Le nombre de victimes de violences hors cadre familial est stable ; le nombre de victimes de violences sexuelles est en baisse de 9,4 %. Les homicides sont en baisse (8 en 2025 contre 12 en 2024), mais les tentatives d’homicides augmentent, avec 43 tentatives en 2025 contre 39 en 2024, la majorité dans le cadre familial.
Les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement progressent aussi, notamment celles liées au numérique.

L’année noire de la sécurité routière

On est loin des chiffres des années 70, mais 2025 a été mauvaise en matière de sécurité routière. Là aussi, le Doubs suit la tendance nationale. 479 accidents ont été enregistrés dans le Doubs, en hausse de 33 %. 29 personnes ont été tuées dans des accidents de la route (+7 %), 604 ont été blessées (+25 %) dont 204 ont été hospitalisées. La vitesse est en cause dans 30 % des cas, l’alcool dans 26 % des cas, devant la drogue et le défaut de vigilance. Les jeunes sont le plus touchés : les 18 – 24 ans représentent 28 % des victimes.
Les « atteintes aux biens » (vols de véhicules, vols à la roulotte, cambriolages, etc.) semblent faire exception dans ce tableau : ils sont en recul en 2025 : – 11 % de vols avec violence, 6 B9 % de cambriolages, – 19 % de vols de véhicules à moteur.

Rémi Bastille (au centre), préfet du Doubs, avec, de gauche à droite, le colonel Élodie Montet, commandant du groupement de gendarmerie départementale, Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon, Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, Laurent Perraut, directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN), lors de la conférence de presse de bilan de la sécurité dans le Doubs.
Rémi Bastille (au centre), préfet du Doubs, avec, de gauche à droite, le colonel Élodie Montet, commandant du groupement de gendarmerie départementale, Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon, Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, Laurent Perraut, directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN), lors de la conférence de presse de bilan de la sécurité dans le Doubs. | © Le Trois P.-Y.R.

