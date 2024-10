Doubs : la course-poursuite d’un ado de 14 ans à 180 km/h sur l’autoroute 

« Il a passé la nuit de jeudi à vendredi en garde-à-vue. Il s’est excusé platement. Ce gamin frêle a fourni des explications assez lunaires face à des faits ahurissants. Il explique avoir eu des problèmes au collège, mais ne dit pas quoi », précise le procureur. Personne n’en a entendu parler. « Et nous ne savons pas non plus le lien entre ses problèmes au collège et ce qui l’a poussé à piquer le véhicule de son père. » L’essentiel de l’argent volé a été retrouvé. « Il semble qu’il n’avait pas de but, il restait dans le secteur. » Pas d’explication non plus concernant sa maîtrise de la conduite à son jeune âge. « Les fugues sont habituelles à cet âge, mais ce qui est ahurissant, c’est de voir qu’il a pu être capable de mener une course-poursuite, sur une portion accidentogène, à 180 km/h, pied au plancher, sur autant de kilomètres. »

Il a été présenté vendredi après-midi devant le procureur de la République et passera devant le juge des enfants dans un délai de deux mois. Il est poursuivi pour mise en danger délibérée d’autrui, vol, escroquerie, conduite sans permis, ainsi que pour l’ensemble de ses délits routiers. Pour l’instant, il est placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de couvre-feu.

« Il va y avoir un suivi et un travail d’évaluation de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). » L’adolescent risque une mesure de placement pénal, ainsi que différentes « mesures éducatives au long court ». Ses parents, eux, risquent des mesures civiles dans le cadre des dommages et intérêts.