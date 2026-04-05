Doubs: deux morts dont une fillette de 9 ans dans un incendie

Ces derniers jours, une alerte aux pollens de bouleau a été déclenchée en Bourgogne-Franche-Comté, avant d’être temporairement atténuée par des conditions météorologiques moins favorables. Mais avec le retour du soleil et la hausse des températures, les pollens devraient rapidement réapparaître dans l’air. Invisibles à l’œil nu, ces grains microscopiques peuvent provoquer des symptômes parfois très gênants chez les personnes sensibles. L’exposition devrait durer plusieurs semaines, en particulier lors des journées ensoleillées. D’où l’importance d’adopter les bons réflexes pour limiter les désagréments.