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Doubs: deux morts dont une fillette de 9 ans dans un incendie

Le numéro d'appel d'urgence des pompiers est le 18.
Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés. | illustration © Le Trois

Un père de 51 ans et sa fille son décédés dans la nuit de samedi à dimanche, à Rougemont, près de Baume-les-Dames.

(AFP)

Deux personnes, un père de 51 ans et sa fille de 9 ans, sont mortes dans l’incendie de leur maison dans la nuit de samedi à dimanche à Rougemont, dans le Doubs, a-t-on appris auprès des pompiers et des gendarmes.
Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 3 h du matin pour un feu d’habitation, dans le centre de cette commune d’un millier d’habitants, située à un quart d’heure de Baume-les-Dames.
Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie, a précisé à l’AFP la gendarmerie du Doubs.

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