Deux accidents (fictifs) en une demi-heure à l’UTBM

« A 14 h 30, une voiture et un scooter sont entrés en collision sur le parking de l’université de technologie de Belfort – Montbéliard. Le choc frontal a été d’une extrême violence, projetant le conducteur du scooter à plusieurs mètres. Une demi-heure plus tard, nouvel accident également sur le parking de l’UTBM. Cette fois, selon les premières constatations, le conducteur d’une Citroën Xsara Picasso a refusé la priorité à une Renault Clio bleue, qui est venue s’encastrer dans la Citroën ».

Ces quelques lignes pourraient être le compte-rendu d’un double fait divers dans les pages d’un quotidien régional, mais, fort heureusement, ce n’est que le scénario de deux cascades organisées ce vendredi après-midi à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), à l’intention des nouveaux étudiants dans le cadre d’une journée de prévention aux comportements dangereux et aux addictions. Ces deux cascades étaient réglées et réalisées par la « Team Bourny », entreprise de cascades de Baume-les-Dames, qui est intervenue dans plus de vingt pays, aussi bien pour des spectacles que des émissions de télé, des publicités ou des films.

Là, bien plus que le spectacle, les cascades avaient pour objectif de sensibiliser les étudiants aux risques routiers. Le premier accident simulé, dans un cas réel, aurait sans doute coûté la vie au conducteur du scooter. Marius, le mannequin sur le scooter, a été projeté sur plusieurs mètres et son deux-roues, piloté à distance, a été traîné sur plusieurs mètres, distance nécessaire pour arrêter la voiture. La voiture roulait à environ 40 km/h, le scooter à 30 km/h. Et pourtant…

Pour le second accident, la Renault venue s’encastrer dans la Citroën roulait à 60 km/h. Les deux conducteurs auraient sans doute été très grièvement blessés, voire pire. Dans le cas présent, la démonstration s’est poursuivie par la désincarcération du conducteur de la Renault par les pompiers, comme dans le cas d’un très grave accident de la route. Sécurisation des lieux et de la victime, sécurisation du travail des pompiers, préparation de la voiture pour le découpage du pavillon, sortie de la victime de la voiture et évacuation vers l’hôpital (voir le diaporama ci-dessous). Une démonstration très impressionnante qui a duré environ une heure, devant des étudiants captivés.