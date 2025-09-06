PUB

Deux accidents (fictifs) en une demi-heure à l’UTBM

Les étudiants de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ont bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité routière, avec des démonstrations des pompiers et des mises en scène avec des cascadeurs, le 5 septembre 2025.
Les pompiers ont effectué une démonstration de désincarcération. Ici, le découpage du pavillon et le démontage du coffre. | ©Le Trois – P.-Y.R

Deux simulations d’accidents de la route, réalisées par des cascadeurs, ont été organisées ce vendredi 5 septembre à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Elles entrent dans le cadre de la journée de prévention organisée à l’intention des nouveaux étudiants.

« A 14 h 30, une voiture et un scooter sont entrés en collision sur le parking de l’université de technologie de Belfort – Montbéliard. Le choc frontal a été d’une extrême violence, projetant le conducteur du scooter à plusieurs mètres. Une demi-heure plus tard, nouvel accident également sur le parking de l’UTBM. Cette fois, selon les premières constatations, le conducteur d’une Citroën Xsara Picasso a refusé la priorité à une Renault Clio bleue, qui est venue s’encastrer dans la Citroën ».

Ces quelques lignes pourraient être le compte-rendu d’un double fait divers dans les pages d’un quotidien régional, mais, fort heureusement, ce n’est que le scénario de deux cascades organisées ce vendredi après-midi à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), à l’intention des nouveaux étudiants dans le cadre d’une journée de prévention aux comportements dangereux et aux addictions. Ces deux cascades étaient réglées et réalisées par la « Team Bourny », entreprise de cascades de Baume-les-Dames, qui est intervenue dans plus de vingt pays, aussi bien pour des spectacles que des émissions de télé, des publicités ou des films.

Là, bien plus que le spectacle, les cascades avaient pour objectif de sensibiliser les étudiants aux risques routiers. Le premier accident simulé, dans un cas réel, aurait sans doute coûté la vie au conducteur du scooter. Marius, le mannequin sur le scooter, a été projeté sur plusieurs mètres et son deux-roues, piloté à distance, a été traîné sur plusieurs mètres, distance nécessaire pour arrêter la voiture. La voiture roulait à environ 40 km/h, le scooter à 30 km/h. Et pourtant…

Pour le second accident, la Renault venue s’encastrer dans la Citroën roulait à 60 km/h. Les deux conducteurs auraient sans doute été très grièvement blessés, voire pire. Dans le cas présent, la démonstration s’est poursuivie par la désincarcération du conducteur de la Renault par les pompiers, comme dans le cas d’un très grave accident de la route. Sécurisation des lieux et de la victime, sécurisation du travail des pompiers, préparation de la voiture pour le découpage du pavillon, sortie de la victime de la voiture et évacuation vers l’hôpital (voir le diaporama ci-dessous). Une démonstration très impressionnante qui a duré environ une heure, devant des étudiants captivés.

Prévention et sensibilisation

L’objectif global de cette journée était de sensibiliser les nouveaux étudiants de l’UTBM à la prévention des risques, qu’ils soient liés à la vie au sein de l’établissement ou aux événements festifs organisés durant l’année. Une première demi-journée a été organisée en amphi avec pour thématiques l’égalité homme/femme, avec l’intervention de l’ADOSEN, association de prévsention de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale) ; la consommation d’alcool et de stupéfiants, avec l’intervention de l’Association Addiction France ; les conséquences de l’accident (avec l’Association Française des Traumatisés Crâniens).

La seconde demi-journée était organisée en plein air. Outre les démonstrations d’accidents et de désincarcération, les étudiants ont pu prendre en main en main trottinette électrique, apprendre à remplir un constat, participer à un escape-game sur l’éco-conduite, s’initier aux gestes qui sauvent, rencontrer pompiers et gendarmes, s’informer sur le don de sang, etc.

[ En images ]

La cascade consistait en un accident entre deux voiture à un carrefour: le conducteur de la Citroën noire a refusé la priorité à la Renault bleue. | ©Le Trois – P.-Y.R
Première précaution: s'assurer que le cascadeur au volant n'a rien. | ©Le Trois – P.-Y.R
Premiers gestes des pompiers: sécuriser la victime; lui maintenir la tête. | ©Le Trois – P.-Y.R
La porte avant est démontée. | ©Le Trois – P.-Y.R
Le pare-brise est enveloppé d'un film pour éviter les éclats lorsqu'il sera découpé. | ©Le Trois – P.-Y.R
Le découpage du pare-brise. | ©Le Trois – P.-Y.R
Pendant que leurs collègues opèrent dans la voiture, les pompiers préparent le brancard. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R
Exercice de désincarcération des pompiers à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), le 5 septembre 2025, dans le cadre d'une sensibilisation de sécurité routière. | ©Le Trois – P.-Y.R

Photos Pierre-Yves Ratti

