Des pesticides jusque dans la poussière de nos intérieurs

Les pesticides ne sont pas uniquement présents dans les milieux agricoles. Ils peuvent aussi se retrouver à l’intérieur des logements, via les produits utilisés pour lutter contre les insectes, traiter le bois ou protéger les animaux, mais également par transfert depuis l’extérieur. Pour mieux caractériser cette exposition, l’Observatoire de la Qualité des Environnements Intérieurs (OQEI) a conduit la campagne PESTILOGE, la première étude française de grande ampleur dédiée à la présence des pesticides dans l’air et les poussières des logements. Menée entre novembre 2020 et février 2023, elle a porté sur 571 logements répartis dans 321 communes et 84 départements, couvrant l’ensemble des saisons.

Les résultats montrent que les pesticides sont plus fréquemment détectés dans les poussières que dans l’air intérieur. Certains insecticides et répulsifs sont présents dans la majorité des logements étudiés. Au total, 13 pesticides ont été détectés dans les poussières de plus de 90% des logements :

5 fongicides : boscalid, dicloran, difénoconazole, propiconazole et tébuconazole ;

4 insecticides : acétamipride, cyperméthrine, imidaclopride et perméthrine ;

2 herbicides : glyphosate et terbutryne ;

2 répulsifs d’insectes : DEET et icaridine.

Certaines de ces substances font pourtant l’objet de restrictions, voire d’interdictions d’usage depuis plusieurs années, ce qui souligne leur forte persistance dans les environnements intérieurs, en particulier dans les poussières. À ce jour, il n’existe cependant pas de valeurs sanitaires de référence permettant d’évaluer précisément les risques pour la santé liés à ces niveaux d’exposition. L’étude met néanmoins en avant l’intérêt de gestes simples, comme le nettoyage régulier des surfaces et l’aspiration des poussières, ainsi qu’une vigilance accrue vis-à-vis des anciens matériaux ou de l’utilisation de produits anciens.