Des œufs frais en distributeurs : le circuit court s’installe dans le Territoire de Belfort

Avant de se retrouver dans sa boite, les œufs font un long trajet. Christelle suit le chemin des machines où chaque œuf passe. D’abord, les œufs sont soumis à un tri. « On enlève ceux qui sont cassés », explique Christelle en pointant du doigt la machine. Puis, ils passent dans une mireuse, un outil de contrôle, pour vérifier qu’ils sont conformes. Les œufs sont ensuite pesés avant de se faire tamponner avec leur provenance. Leur chemin se finit soit dans des boîtes d’œufs direction des distributeurs. Soit dans des alvéoles pour les professionnels.

Ce conditionnement se fait tous les matins de neuf heures à midi. « A partir de 14 heures ou 15 heures, on commence la tournée des 13 distributeurs. Cela peut nous prendre six heures », indique Christelle. Dans les distributeurs en forme de chalet, Christelle et Rémi Droz Grey, employé agricole, ont une mission : les réapprovisionner. « Cela nous prend 30 minutes par distributeur », précise Rémi.

Chacun de ces treize chalets est fait à la main par la famille Koenig. « La construction d’un chalet nous prend 10 jours environ », précise Christelle. La structure de bois est fabriquée par la famille. « On commande juste les casiers et le système de paiement », ajoute-t-elle. Tout en approvisionnant le distributeur de Vauthiermont, situé à quelques pas de la ferme des Koenig, Rémi Droz Grey explique son fonctionnement. « Les personnes payent [soit par carte, en sans contact ou en espèces], choisissent le numéro d’un casier et la porte s’ouvre ».

Fin août 2024, Christelle se lancera dans un nouveau projet : un distributeur en partenariat avec la Choucrouterie Claude de Chavannes-sur-l’étang. Un quatorzième distributeur, pour être toujours plus proche des Terrifortains, et continuer à alimenter ce circuit-court.