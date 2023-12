De policier à Kaboul à boulanger à Belfort, le périple d’un Afghan qui a fui les Talibans

« En traversant les routes de migration clandestines, je suis passé de l’Afghanistan à l’Iran, puis de l’Iran à la Turquie. Tout ça, à pied. Pour finalement atteindre l’Europe », raconte-t-il, mercredi 6 décembre, dans son studio prêté par Adoma, à Belfort. Sur la route, il a frôlé la mort à plusieurs reprise.

Dans une interview accordée au Trois, Moshtaq déclare : « Sur la route de la Turquie vers l’Italie qui devait faire six jours, le navire est tombé en panne. De l’eau a commencé à rentrer dans le bateau. » Il a fallu attendre plus d’une journée, pour qu’un mécanicien sur place réussisse à faire repartir le bateau. « Nous allions mourir, nous avons tous pleuré, c’est un souvenir amer que je n’oublierai jamais », se remémore-t-il. Un souvenir qui a coûté à chaque passager 10 000 euros, pour cette traversée dangereuse.

Selon lui, traverser le chemin difficile de l’immigration est un enfer, mais il a été contraint de quitter l’Afghanistan par peur pour sa vie. « Aujourd’hui, si on me donnait des milliards d’euros pour traverser, je ne le referais plus. Et je ne conseille à personne en Afghanistan de le faire », témoigne-t-il. L’ancien policier afghan a décidé de venir en France après son arrivée en Italie. Moshtaq Sayar , désormais résident politique en France, habite à Belfort.